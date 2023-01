NEVEROVATAN PRIZOR - "Kapija pustinje" prekrivena SNEGOM (FOTO+VIDEO)

Ledeni talas sa snežnim pokrivačem ovu oblast pogodio je i pre 11 godina. Meštani Alžira u kaputima i šalovima peli su se na vrhove peščanih dina, pokrivenih snegom. Posle par sati sneg je počeo da se topi. Neki su svojim kamerama zabeležili ovu neobičnu zimsku pojavu u pustinji.

Stop right there!



This is actually a desert covered with snow! Yes you read it right: Desert

Photos taken the 24.01.2023 in Ain Sefra, #Naama province #Algeria.



🔸 Photographer @KBouchetata. pic.twitter.com/zSp2fg9cRH