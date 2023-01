NASA je pronašla "lice medveda" na Marsu (FOTO)

NASA-in Mars Reconnaissance Orbiter snimio je kadar Crvene planete koji bi trebalo da vas podseća na nešto - lice medveda.

"Lice" je veće od vašeg prosečnog medveda. Verzija slike sa razmerom pokazuje da se proteže otprilike 2.000 metara u prečniku.

Pošto smo ustanovili da ovo nije pravo lice medveda ili čak umetnost medveda koju su napravili nepostojeći inteligentni vanzemaljci, šta je onda ovo?

"Postoji brdo sa strukturom u obliku slova V (nos), dva kratera (oči) i kružnim prelomom (glava)", kažu naučnici.

NASA Looks Down on Mars, Sees a Bear's Face Staring Back https://t.co/imu3x1qP0P