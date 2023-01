VELIKO OTKRIĆE ARHEOLOGA - Pronašli možda najstariju egipatsku mumiju (VIDEO)

Mumija stara 4.300 godina pripada bogatom i uglednom 35-godišnjem muškarcu po imenu Djed Sepš, rekao je za Si-En-En (CNN) arheolog Zahi Havas, bivši egipatski ministar za antikvitete.

„To je najstarija mumija ikada pronađena u Egiptu“, rekao je on i dodao da je mumija kompletno prekrivena zlatom, kao i da je to „najneverovatnije otkriće“.

Havas je rekao da su on i njegov tim od deset saradnika, otkrili mumificiranog čoveka dugačkog 20 metara pod zemljom u ograđenom prostoru Gisr el-Mudir, u senci drevne Stepenaste piramide Džosera u selu Sakara.

Mumija je bila u kamenom kovčegu od 25 tona u oknu u koje je tim ušao, kaže Havas, napominjući da je samo poklopac težio pet tona.

Archaeologists say they discovered a 4,300-year-old mummy "covered in layers of gold." It may be the oldest and most complete mummy found in Egypt to date. #Egypt pic.twitter.com/j0k0Rox96T

Kako je dodao, kada je tim otvorio poklopac, pronašao je „najstariju, najlepšu mumiju prekrivenu slojevima zlata, sa kaišem na glavi i narukvicom na grudima, što ukazuje da je reč o bogatom čoveku“.

Među mnogim drugim otkrivenim predmetima iz Starog kraljevstva bile su i dve grobnice, od kojih jedna datira iz vladavine kralja Unasa tokom Pete dinastije, između 2494. i 2487. pre nove ere, rekao je Havas.

Tri statue koje predstavljaju jednu osobu takođe su pronađene u oknu, a devet drugih statua pronađeno je iza lažnih vrata.

“Statue su važne jer nam po prvi put daju saznanja o umetnosti u Starom kraljevstvu. To uključuje dvostruke statue, pojedinačne statue, statue slugu, sve vrste različitih statua”, objašnjava arheolog.

Watch: Egyptologists have uncovered a #Pharaonic tomb near the capital Cairo containing what may be the oldest and “most complete” #mummy yet to be discovered in the country.#Egypthttps://t.co/BycgML90vM pic.twitter.com/YMpeWpJFpw