KAKO JE CRNI MEDVED POSTAO ZVEZDA? Otkrio NADZORNU KAMERU, pa napravio 400 SELFIJA

Na jednoj od kamera, njegova njuška našla se na oko 400 od 580 fotografija.

Većina drugih životinja u parku prirode u mestu Bolder jednostavno prođe pored kamere, tražeći hranu ili sklonište. Ali ne i ovaj medved.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c