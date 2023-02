BAR JEDNOM DNEVNO VIDITE NJEGOV LIK! Ispovest čoveka kom se život VRTOGLAVO promenio zbog samo jedne fotografije: Bio bih budala da to nisam iskoristio! (FOTO)

Kada je 2010. godine prvi put pretražio jednu od svojih fotografija na internetu, bio je šokiran kada je shvatio da je postala mim. Sa njegovim kiselim osmehom uz odgovarajući tekst poistovećivali su se milioni ljudi, a njegovo lice je preko noći postalo planetarno prepoznatljivo i neverovatno popularno.

"Ljudi su mislili da moj osmeh, u kombinaciji sa pogledom, deluje užasno tužno. Zvali su me "Hajd d pejn, Harold". Ta fotografija je nastala na snimanju koje sam uradio godinu dana ranije, dok sam još radio kao elektroinženjer. Profesionalni fotograf je stupio u kontakt sa mnom nakon što je video moje fotografije sa odmora na Fejsbuku. Rekao je da traži nekoga poput mene da bude na nekim slikama. Svi smo iznutra pomalo sujetni, pa i ja, pa sam bio srećan što želi baš mene. Pozvao me je na fotografisanje u blizini moje kuće u Budimpešti i snimali smo na različitim lokacijama i okruženjima. Tokom dve godine napravio je stotine mojih slika", ispričao je Andraš Areto (77) iz Mađarske u svojoj ispovesti za "Gardijan".

Njegov kiseli osmeh stalno kruži društvenim mrežama: Andraš je zbog jedne fotografije postao slavan i sada od toga zarađuje

Tada je, kaže, mislio da će slike koristiti samo pojedine firme na svojim internet stranicama, ali da će postati globalni mim nije mogao da sanja ni u najluđim snovima.

"Ljudi su postavljali tekst na moje slike, kada su hteli da kažu kako su ih žene napustile, kako im je ukraden identitet ili ispražnjen bankovni račun. Koristili su moju sliku jer je delovalo kao da se bolno osmehujem", dodao je Andraš.



Kada su mimovi sa njegovim likom preplavili društvene mreže, počeli su da ga kontaktiraju i novinari, što se nikako nije sviđalo njegovoj supruzi.

"Mislila je da se mešaju u naš privatni život i nije joj se dopao način na koji sam prikazan. Ljudi su mislili da nisam prava osoba, da sam kreacija Fotošopa - neko je čak stupio u kontakt sa mnom i tražio dokaz da postojim. Znao sam da je nemoguće sprečiti ljude da prave mimove, ali me je i dalje nerviralo što Fejsbuk stranice, neke sa stotinama hiljada pratilaca, koriste moju fotografiju kao sliku profila i pretvaraju se da sam ja. Od mene je napravljena neka vrsta brenda i bio bih budala da to ne iskoristim. Tako sam 2017. godine napravio svoju Fejsbuk stranicu i ažurirao je video zapisima i pričama sa mojih putovanja", ispričao je Arato.

Tu je sve počelo. Ljudi su primetili da je preuzeo vlasništvo nad mimom i Andraš je uskoro počeo da dobija ponude za posao.

"Dobio sam ulogu u televizijskoj reklami za jednog mađarskog dilera automobila. U jednom od oglasa, putovao sam u Nemačku da kupim polovni auto i on se pokvario na pola puta do kuće; da sam kupio isti auto preko njihove kompanije, tvrdi brend, to se ne bi dogodilo. Naknada za tu reklamu promenila je mišljenje moje žene o mimu", prisetio se.

Od tada se njegov život dramatično promenio. Ljudi su tražili da ispriča svoju priču i pokaže moć mima. Sarađivao je sa fudbalskim klubom Mančester Siti, nemačkim gigantom za onlajn kupovinu, mađarskim rok bendom...

Godine 2018. je bio na preko 20 letova iz Budimpešte do destinacija širom sveta - po Evropi, do Rusije i Južne Amerike. 2019. je bio u Čileu i Kolumbiji kako bi gostovao na televiziji i tada se, kaže, prvi put osećao kao "prava slavna ličnost".



"Svaki put kad bih išao ulicom, ljudi su se skupljali oko mene, pa sam dobijao i telohranitelje. Nikada ranije nisam uživao u takvoj slavi, ponekad je bilo zastrašujuće. Takođe, trudim se da mimove koristim i za nešto dobro. Želim da oni budu više od kiselog ili tužnog osmeha. Bio sam lice kampanje za službu mentalnog zdravlja u Mađarskoj i ponosan sam što je u poslednjih 10 godina moje lice postalo više od "idiotskog" osmeha", poručio je Andraš.

Danas ima 77 godina. Preko 40 godina je radio kao inženjer i kaže da se jedino tada osećao kao "svoj na svom", a da je sve što mu se posle dogodilo zapravo uloga koja mu je dodeljena.

Autor: