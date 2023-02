RODILA BEBU SA SPIRALOM PROTIV ZAČEĆA - Zatrudnela uprkos KONTRACEPCIJI, a ovo je bio JEDINI SIMPTOM TRUDNOĆE! ŠOK! (FOTO)

Ona je objavila video na TikToku, gde je objasnila kako su zbog bebe koja drži spiralu u ruci dolazile čak i medicinske sestre da je vide, a snimak je nazvala "Kada sve medicinske sestre dođu da vide bebu sa spiralom".

Na snimku se može videti kako njena tek rođena beba drži spiralu, dok medicinsko osoblje gleda u čudu. Vajolet se udala sa 19 godina, a s obzirom na to da ona i njen suprug još uvek nisu želeli dete, ona je rešila da stavi spiralu kao vrstu kontracepcije.

Baby Born Holding IUD! We #DidntSeeDishComing & Violet Quick Didn't See Her Pregnancy Comin' Either! 👶 20-year-old Violet didn't want to have kids with her husband for a few years so she got an IUD but then she got pregnant! More here: https://t.co/TflXzC6nFy pic.twitter.com/nRlrBfYftY

Simptomi trudnoće

Uprkos preventivnim merama, ova mama zatrudnela je nešto više od godinu dana od stupanja u brak. Istakla je kako je odmah znala da nešto nije kako treba jer se nedelju dana osećala bolesno.

- Osećala sam mučninu otprilike dve nedelje i samo bih povremeno povratila - rekla i odlučila da uradi test za trudnoću kako bi videla šta nije u redu. Svet joj se okrenuo naglavačke kada je videla da je rezultat pozitivan.

20-Year-Old Woman Who Was On Birth Control Gives Birth To Baby Boy Holding IUD In His Hand. It is reported that Violet Quick, of Idaho, had an IUD implanted in her uterus, but it ended up failing as she became pregnant with her husband’s child.😵🤗 pic.twitter.com/fGSYtoSicT