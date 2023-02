NEVEROVATNO OTKRIĆE: Arheolozi pronašli poludrago kamenje staro skoro 2.000 godina (FOTO)

Stručnjaci smatraju da posetiocima drevnih javnih kupatila ispadalo kamenje sa nakita po bazenima i završilo u kanalizaciji mnogo vekova sve kasnije sve dok nije otkriveno u iskopinama. Pretpostavlja se da je kamenje je ispadalo iz prstenova jer je lepak verovatno slabio u parnim kupatilima.

To su bili ugravirani dragulji, poznati kao duboki. Iako su jedva nekoliko milimetara u prečniku, nose slike čija izvanredna zanatska veština sugeriše da su u svoje vreme – krajem 2. ili 3. veka – bili skupi predmeti.

Our Archaeologists have discovered a monumental Roman bathhouse complex; the largest Roman building discovered on Hadrian's wall



Gems that were found in the drain have a possible connection to the Roman Emperor Septimus Severus & his wife



