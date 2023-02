NAJSTARIJI ČOVEK NA SVETU napunio je 122 GODINE - Slavio je nakon uspešnog oporavka od bolesti (FOTO)

Ovaj Brazilac tvrdi da je najstariji čovek na svetu, a prošle godine se borio sa kovidom, i uspešno se izlečio. NJegova porodica ponosna je na njegov oporavak u tim godinama, pa tvrde da je dekici sve bolje, prenosi DailyMail.

Adrelino je rođen 3.februara daleke 1901, a tome svedoči i njegova lična karta sa tačnim podacima.

Ovaj vitalni penzioner, koji ima 13 unučića i 16 praunučića, kao i 1 čukun-unuče, proslavio je svoj veliki datum početkom meseca u užem krugu porodice.

Brazil’s Minister of Labor and Social Security honored Andrelino Vieira da Silva with a commemorative plaque, acknowledging his grand age of 121! Born on February 3, 1901, Mr. Silva had 7 children and has 13 grandchildren, 16 great-grandchildren and a great-great-grandchild. pic.twitter.com/OKssx08e0y