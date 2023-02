EVO ŠTA SRPKINJE RADE KAD IH NIKO NE GLEDA - Naše žene otkrile neke baš BIZARNE stvari: Neke jedu mrvice iz brusa, a druge će vas ZGROZITI

Svi mi radimo neka manje ili više grozne stvari kad niko ne gleda. Ovog puta su žene iz Srbije podelile neke svoje "prljave" tajne o tome šta rade iza zatvorenih vrata i što je najvažnije, kada su same.

Ivana (28)

Pošto pantalone nosim i leti, a ko je lud da stalno brije cele noge, ja obrijem samo onaj mali deo koji se vidi od ruba patike do početka nogavice. A kad nosim iscepane farmerke – obrijem samo kolena.

Marija (37)

Živim sama i teško bih se navikla da sa nekim počnem da delim prostor. Kako bih onda učila da igram uz videe s Jutjuba i to gola! A to stalno radim. Plus vežbam jogu gola, tako se osećam slobodnije.

Anja (47)

Sedi izrastak ofarbam maskarom.

Branislava (31)

Pustim muziku, pevam u daljinski kao u mikrofon i pričam sa publikom. Đuskam isključivo kad sam sama i tad obujem štikle i neku super usku haljinu, pošto u životu ne bih plesala na javnom mestu.

Lena (24)

Pričam sa sobom u ogledalu naglas dok perem zube, a ako mi hrana ispadne na pod, podignem je i pojedem.

Maja (38)

Kad prospem kafu po jorganu, mrzi me da perem, pa okrenem drugu stranu.

Beba (33)

Ponekad ostavljam one tvrde sline na dasci ispod kreveta kad me mrzi da ustanem, a nemam u blizini maramicu. I nausnice uvek skidam sama.

Iva (19)

Piškim pod tušem i sve skakućem s noge na nogu da se kao ne isprljam.

Mirjana (31)

Skupljam mrvice iz brusa i pojedem ih, a ako upadne kokica – još bolje.

Jovana (21)

Stalno slikam guzu u ogledalu dok sam u vešu, nikom ne šaljem fotke, ali pravim štek da ih imam što više kad budem imala kome da šaljem.

Katarina (36)

Nedavno sam imala gadan raskid i još se oporavljam. Nedostaje mi baš mnogo. Neke njegove stvari su ostale kod mene. Nekad kad mislim da ću odlepiti isprskam njegovu majicu njegovim parfemom, obučem je pa gledam porniće.

Sanja (41)

Ranije sam masturbirala sama, a sad u inat mužu to radim pred njim.

Elena (45)

Brijač koristim dok ne zarđa iz čiste lenjosti. Imam novi, ali mi je u fioci, a ja uđem pod tuš i mrzi me da izlazim i uzmem ga. Zato u tuš kabini imam bar tri zarđala, prastara brijača koji su i dalje u funkciji.

Jana (27)

Kad su mi hladne ruke najviše volim da ih gurnem u brus i uhvatim se sa grudi. To je neki osećaj k’o da si došla kući.

Ida (46)

Kad sečem nokte grickalicom lete svuda i posle me mrzi da ih pokupim. Jednom mi je kuče pojelo isečen nokat.