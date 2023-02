DA LI STE ZNALI? Ovih 7 stvari se često prikazuju na filmu, a ne mogu se desiti u stvarnom životu 8FO

Čak i najveći filmovi mogu imati greške. To mogu biti istorijske netačnosti, nebitni kostimi ili jednostavne gluposti.

Ovo je lista stvari koje se često dešavaju u filmovima i serijama, ali se nikada ne dešavaju u stvarnom životu.



Lik iznenada ovlada složenom veštinom

Glavna junakinja serije 'Wednesday', nema nalog na društvenim mrežama ili mobilni telefon i ne zna da koristi računar. Zbog toga svoju knjigu piše uz pomoć pisaće mašine. Ali na kraju prve sezone, ona dobija pametni telefon na poklon i počinje da ga koristi sa poverenjem.



Pretpostavimo da ona zna da koristi moderne telefone, samo ih ne voli. Ali ipak, potrebno vam je neko vreme da se naviknete na uređaj. Istovremeno, Sreda skroluje svoje poruke na način kao da već duže vreme koristi ovaj telefon.

Vazdušni kanali su uvek kristalno čisti

Heroji trilera i akcije ponekad moraju da se uvuku u vazdušne kanale, koji su često toliko uski da jedva mogu da se provuku kroz njih. Deca i serije 'Stranger Things' imaju dovoljno prostora u vazdušnim kanalima jer su ventilatori ogromni, a ovo izgleda sasvim realno. Nažalost, producenti serije nisu uzeli u obzir jednu stvar: zidovi i pod vazdušnih kanala gotovo sijaju od čistoće.



U velikim zgradama apsolutno možete da hodate po vazdušnim kanalima, ali su veoma prljavi, a tu su šrafovi i oštre ivice svuda.

Zlikovac beži iz utvrđenog zatvora

Ovo smo već videli u 'The Silence of the Lambs' i 'Kung Fu Panda'. Zlikovac je unutar utvrđene ćelije i ruke i noge su mu u lancima, ali ipak uspevaju da pobegnu. Zlikovac u seriji 'Wednesday' uspeo je da izvede i ovaj trik.

Generalno, ideja scenarista je sasvim očigledna. Odlučili su da ne izmišljaju novo zlo, pa će se u drugoj sezoni junakinja boriti protiv poznatog odmetnika.

Akcione heroine imaju besprekornu frizuru i šminki

Frizure i šminka ženskih likova obično izgledaju sjajno bez obzira na sve. Pogledajte samo Skarlet u filmu 'Black Widow'. Ona trči, znoji se, pada i kotrlja se po prljavom podu, ali joj pramenovi ostaju savršeni, a senka se ne razmazuje.

Osim toga, nošenje raspuštene kose tokom borbe je nepraktično jer je protivnik može zgrabiti. Nije li logičnije da ga stavite u punđu ili konjski rep?

Možda raspuštena kosa i nije tako zgodna, ali nije ništa u poređenju sa visokim potpeticama. Činilo se da su tvorci 'Charlie's Angels', na primer, uživali u činjenici da su 3 glavne junakinje morale da se bore u visokim potpeticama.

Ako vaš posao uključuje trčanje, skakanje, borbu ili bilo kakvu fizičku aktivnost uopšte, ne nosite štikle!

Toalet je opasno mesto u filmovima

U filmovima niko ne ide u toalet samo da bi obavio nuždu. Obično, ako lik ode tamo, to znači da će slučajno prisluškivati nečiji razgovor ili će ih tamo napasti neko zlo stvorenje.

U prvom filmu 'Harry Potter', Hermionu je napao Trol kada je koristila kupatilo. A Hari je pronašao Malfoja kako plače u toaletu i greškom ga povredio čarolijom. Dakle, toalet je definitivno opasno mesto za posetu.

Ljudi peru zube bez paste za zube

U filmovima često ako obratite pažnju, možete primetiti da glumci ne stavljaju pastu, več samo nanose četkicu.

U stvarnom životu, pasta za zube je uvek svuda oko nas kada peremo zube. Ali nismo mogli da pronađemo nikakav trag u raznim filmovima. Možda filmski stvaraoci veruju da to ne izgleda dobro na ekranu.

