REŠENA MISTERIJA: Evo kako je ženka gibona zatrudnela iako je živela sama u kavezu

Ženka belorukog gibona Momo, stara 12 godina, šokirala je svoje čuvare u zoološkom i botaničkom vrtu Kujukušima u Nagasakiju u februaru 2021. godine kada se porodila.



Zoološki vrt je, dve godine kasnije, razvio je teoriju o tome kako je Momo zatrudnela pošto je urađen DNK test njene bebe.

Japanese zoo solves mystery of isolated gibbon's pregnancy...



The zoo told CNN on Friday it believed that Momo and Itō had managed to mate through a small hole in a steel plate between their enclosures.



THE HOLE MEASURED ABOUT 9 mm (0.3 in) IN DIAMETER!!