POP ILI SVEŠTENIK? Jedan izraz NEPRIKLADAN - Mnogi ne znaju za razliku!

Mnogima razlika nije poznata.

Situacije u kojima se ovo čini, same po sebi, nisu nužno ni pozitivne ni negativne - od onih kada govornik zaista ne misli ništa loše, pa i iz simpatije govori o “našem popu”, do prilično zluradih i zlonamernih komentara tipa “oni popovi u crkvi”.Ipak, i jedni i drugi uglavnom ne znaju pravo značenje ove reči kao ni to - da li su “pop” i “sveštenik” zapravo isto.

- Naš jezik je izuzetno bogat drevnim izrazima, koji polako padaju u zaborav, a prednost se danas daje raznim novim kovanicama i pozajmljenicama koje degradiraju isti. Reč “pop” je iskrivljen izgovor grčke reči “papas” koja znači “otac” (kao i u mnogim drugim jezicima), a koju su Turci upotrebljavali u negativnom tonu - kaurski pop i slično. Narod je zadržao ovaj neprikladan naziv u govoru, iako postoji i naša staroslovenska i srpska reč “otac”, kojom oslovljavamo sveštenika kao duhovnog oca - objašnjava za Istorijski zabavnik Ivan Neđić, profesor pripravnik Bogoslovije Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima.

Negativnoj konotaciji reči “pop” je svakako doprinela i upotreba te reči od strane komunista u pejorativnom smislu. Slično, kod Rusa “pop-popvi“ jeste pogrdna reč, sa izrazom nepoštivanja prema svešteniku.

Reč se odomaćila u našem jeziku i danas je koriste i oni koji ovim ne misle ništa loše niti žele da uvrede svešteno lice. Ipak, kaže profesor Neđić, nju treba izbegavati.

