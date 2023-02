LJUDI SA OVIM BROJEM U 2023. GODINI NE SMEJU NIŠTA DA POTPISUJU - Numerolog otkriva kome će biti posebno teško i kako da pobedite PROBLEME

Nauka o brojevima, numerologija poslednjih godina postala je veoma popularna, a sve više poznatih i uglednih ljudi joj pridaju značaja.

Veruje se da je grčki matematičar Pitagora njen začetnik, a zahvaljujući njoj moguće je odrediti karakter određene osobe, ali takođe ona može i da ukaže na neke od budućih ciljeva i planova

Numerolog Miša Zomboran gostujući u jednoj emisiji već na početku napomenuo je da su ljudi u poslednje vreme bili svedoci negativnih i mračnih tema, poput pandemije, ratova, a sada i zemljotresa. Kako je numerolog rekao, on često voli da putuje, upoznaje se i priča sa ljudima, a sada je otkrio da su u Beču "najteži" ljudi.

- Sada je tamo jedan od najtežih gradova za život i Austrija nije više kao što je nekada bila - dodao je on i objasnio da je 2023. godina u broju sedam, ali i šta nam to sve donosi u različitim aspektima. Otkrio je da to možemo da saznamo tako što datum rođenja saberemo i svedemo na prost broj, a onda tome dodamo sedmicu. Pa tako, na primer, 13 i četiri predsavljaju otežavajuće, tačnije, kako je on rekao - malerozne brojeve.

- Međutim, broj četiri donosi i posao i pare. Sve ima dobru i lošu stranu. Takođe, u godini sedmice je samo ona osoba koja u bioritmu ima broj devet. Takve osobe ne treba u ovoj godini ništa da započinju niti potpisuju. Sve što možete da odložite za sledeću godinu, koja će vam biti mnogo lepša i bolja, pomerite - savetovao je numerolog Zomboran.

Za kraj, dodao je da, u suprotnom, ako je nešto neizbežno da uradite u 2023. godini ipak je poželjno da se savetujete sa stučnim i učenim ljudima pre bilo kakve odluke.