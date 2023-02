Pun Park mimoze pevao sa Novim fosilima, za dobra stara i nova vremena

Park mimoze u subotu, 18. Februara bio je tesan za sve one koji su došli da uživaju u koncertu sastava Novi fosili, kao i u bogatom pratećem programu.

O utiscima možda najbolje govori činjenica da je po završetku nastupa publika nastavila još pola sata da u glas peva najveće hitove poput “Za dobra stara vremena”, “Milena”, “Da te ne volim”, “Ja sam za ples”.

Koncertu je prisustvovalo oko 2.500 posetilaca, a tokom jučerašnjeg dana Park mimoze posetilo je oko 5.000 ljudi, od kojih je oko 1.000 iskoristilo priliku da kliza uz more, procenjuju organizatori. Kako kažu, zbog izuzetnog interesovanja, klizalište je bilo otvoreno do ponoći.

Koncertu Novih fosila prethodio je nastup Balkanske lavine, sastava koji čine bubnjari Dragoljuba Đuričića. Program je počeo u 16 časova i trajao do ponoći. Publiku su za koncert zagrejali salsa žurka sa školom salse “Revolucion”, zumba za decu i odrasle i atraktivna plesačica sa vatrom, a ponuda delicija u parku proširena je vikend bazarom proizvoda domaće radinosti.

Program u Parku mimoze u okviru 54. Praznika mimoze nastavlja se svakog dana do kraja 54. Praznika mimoze. Neki od izvođača koji će narednih dana uveličati feštu u Parku su Cubismo, 26. februara i Neno Belan, 03. marta.

U okviru Parka Mimoze nalazi se devet 9 kućica u kojima možete da probate lokalne specijalitete, kao i tople i hladne napitke, a posebni sadržaji pripremljeni su za najmlađe. Radno vreme Parka Mimoze je svakog dana od 10 do 00 časova. Klizalište je otvoreno svakog dana do 05. marta, od 10 do 23 časa. Klizaljke svih brojeva se mogu iznajmiti na samom klizalištu, a nakon promotivnog perioda cena će iznositi 2€ za pola sata klizanja.