Grad u kom NE SMETE DA UMRETE - Zakonom je zabranjeno, a EVO ZAŠTO (VIDEO)

Čak ni ako ste stanovnik ovog grada ne smete da umrete na ovom mestu.

Osim što nosi titulu najsevernijeg naseljenog grada na svetu, norveški grad Longjerbijen koji se nalazi na Svalbardu zbog još jedne stvari je pomalo neobično poseban. Naime, u njemu niko nije umro više od 70 godina jer je umiranje zakonom zabranjeno.

Čak i ako ste ceo svoj život proveli u njemu, prenosi IFL Science, ako vam se dogodi da obolite od terminalne bolesti, moraćete da odete sa ostrva i smrt dočekate na nekom drugom mestu. Ako se ipak nekako dogodi da iznenada umrete, vaše telo će biti hitno otpremljeno i nećete biti sahranjeni na ostrvu.

Ako mislite da je ovo zaista bizaran zakon, u pravu ste, ali iza njega stoji jako bitan razlog: zaštita ostalih stanovnika.

Davne 1950. otkriveno je da se tela pokopana na gradskom groblju ne raspadaju zbog toga što je tlo neprestano smrznuto, a kao rezultat toga virusi u telima mogu da prežive i postoji rizik od budućih zaraza.

Iako ovo zvuči kao scenario horor filma, nešto slično se dogodilo i na severu Sibira, gde je došlo do epidemije antraksa 2016. Uzrok epidemije se smatrala zaraza trupla divljih životinja koja su se nalazila u smrznutom tlu koje se prilikom naglog porasta temperature otopilo. Tad je umrla jedna osoba, a još 90 ljudi je završilo u bolnici.

Takođe je otkriveno da se virus španskog gripa i dalje nalazi u truplima ljudi koji su umrli početkom veka, a poslednja osoba zaražena tom bolešću u Longjerbijen umrla je 1917.

Naselje je na popisu stanovništva iz 2015. imalo 2.144 stanovnika, a na ostrvu vlada arktička klima s letnim temperaturama od tri do sedam stepeni Celzijusa, a zimi temperatura pada do minus 13. Polarna noć im traje 111 dana (od kraja oktobra do sredine marta vlada potpuni mrak).