Damir Handanović: Fest je ispred svih nas

Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je Damir Handanović direktor Centra beogradskih festivala koji je govorio o produkciji Festa koji se u Beogradu održava od 24. februara do 5. marta.

Handanović je naglasio da je " Fest ispred svih nas, jer je jedna od najvažnijih manifestacija za Beograd i Srbiju u celini.

"Malo kasnije smo krenuli sa prodajom karata, ali radi svih poštovalaca filma moram da pojasnim da je Cebef izvršeni producent Festa i da implementira odluke Odbora manifestacije. Odluke saslušamo producent Festa i ja, kao direktor Cebefa i onda produciramo festival, rekao je Handanović i dodao da devet godina zaredom Cebef producira Fest.

"Ti ljudi su danonoćno radili da bi sve bilo pod kontrolom i da bi se Fest uopšte održao. Fest smo počeli da produciramo u januaru i zato su karte počele da se prodaju tek 13. februara. Cebef na osnovu odluka Odbora različitih festivala producira te manifestacije" kazao je Handanović.

Kako kaže jedan od problema sa kojim se Fest sada suočava je nedostatak prostora na koji je publika festivala navikla.

"Publika Festa je naviknuta na Sava Centar koji je sada zatvoren. Mi nemamo prostor tog kapaciteta trenutno u Beogradu u kojem bi festival mogao da se održava. Ali šta je tu je...kao i uvek Fest će biti praznik filma u Beogradu" rekao je Handanović.

Za njega nema dileme da je umetnički direktor Festa, Jugoslav Pantelić odabrao odlične fimove za festival.

"On to radi savršeno godinama unazad i nema sumnje da je i sada odabrao izvanredna ostvarenja. Publika će imati prilike da vidi 114 filmova, a u pregovorima smo sa filmadžijama koji će doći u Beograd u doba festivala. To je tehnički proces koji se sada odvija" kazao je Handanović.