OSTAVLJALI JE ZBOG DEBLJINE, NIJE HTELA DA SMRŠA, SAD NAŠLA LJUBAV SVOG ŽIVOTA: Duplo je lakši od nje i pišu im gadosti po mrežama (FOTO)

Britani Žak je mediciska radnica, ima 25 godina i 116 kilograma. Živi u Kanadi, u Otavi i skoro da se oprostila od svog ljubavnog života i mislila da će zauvek ostati sama, desilo se čudo.

Upoznala je fitnes instruktora Meta Montgomerija na Fejsbuku i desila se magija. Iako je on duplo mršaviji od nje, oni su se odmah povezali.

Naime, Britani je teška 116,6 kilograma, dok Met ima 63,5 kilograma.

Ovaj momak nije bio kao drugi muškarci sa kojima je bila - terali su je da smrša, da ide na dijete, ali ona to nije htela. Kada bi im to rekla, ostavljali su je.

Britani se dugo borila sa samopouzdanjem, nakon što bi je bivši partneri odbacili zbog neuspešnih pokušaja da skine višak kilograma, iako su ih na početku privlačile njene obline. Ona i Met, inače lični trener, upoznali su se na Fejsbuku, u avgustu 2020.godine, i odmah su kliknuli, kaže. Met tvrdi da ga je privukao njen pozitivan stav i poverenje s kojim prilazi ljudima.

Pre dve godine Met je kleknuo pred Britani, okružen svećama koje su stvorile srce u dubokom snegu i sada imaju i dete. Kažu da je to bila ljubav na prvi pogled, iako se mnogi na društvenim mrežama često šale zbog razlike u težini od 53 kilograma među njima.

- Bila sam neodlučna na početku. Bila sam u vezama gde su mi momci govorili da će me šutnuti ako ne krenem na dijetu ili ako ne izgubim kilograme. To je uticalo na moje samopouzdanje, čak sam počela i da vežbam. Tada mi je sinulo da to radim jer ne volim sebe i da se zapravo menjam zbog tuđe percepcije o lepoti. Nisam bila sigurna hoću li naći nekog ko će me voleti zbog mene same , ali pošto sam srela Meta, mogu reći da nikada nisam bila srećnija - kaže Britani.

Met je u međuvremenu rešio da je zaprosi u blizini njihovog doma i to pet meseci nakon prvog susreta.

- Bio sam u vezama sa mršavim devojkama i one uopšte nisu zadovoljne sobom. Uopšte nisu bile pozitivne osobe i stalno su mislile da moraju da menjaju nešto na sebi, a mene je to poražavalo. Kada sam sreo Brit bio sam oduševljen njenim samopouzdanjem i ljubavlju prema svom telu. Ona ne želi ništa da menja na sebi, a ni ja ne bih to tražio od nje - priča Met svoje impresije i naglašava da mu se Britani sviđa zbog samopouzdanja i pozitivnog stava koji ima prema svom telu.

Britani priznaje kako ponekad nije bila sigurna hoće li ikad pronaći nekoga ko je prihvata takvu kakva je. Sada je s Metom presrećna. Ona kaže da je uvreženo mišljenje da debele i mršave osobe ne mogu da imaju jednako kvalitetne odnose i zasnuju porodice, čiste predrasude, dok njen izabranik kaže da i sam voli da jede i da ga ne zanimaju njeni kilogrami, nego to da bude srećna.

Usprkos sreći koju dele, ponekad se nije lako suočiti s negativnim komentarima na Internetu, koji im pišu da ne bi trebali biti zajedno. Njemu govore da nije dovoljno velik i dovoljno muškarac da bi bio sa njom, ali rešili su da se ne obaziru na takve komentare.

- Primećujem da ljudi bulje kad prolazimo ulicom, ali većina negativnih komentara dosad je bila na mreži. Ljudi komentarišu naše fotografije na Instagramu u stilu da ja baš nisam dovoljno velik muškarac za nju – priča Met.

On i Britani zapravo se i ne obaziru na komentare, već se nadaju da će svojim pristupom pomoći i drugim parovima koje muči takva razlika, a kažu da su srećni zajedno i da je to najvažnije u celoj priči.

