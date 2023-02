- Zemljotres od 6. februara ili naknadni potresi nemaju veze sa rupom, koja je izgleda nastala prethodnih dana. Nismo mogli da utvrdimo zbog čega. Možda se zemlja spremala da se uruši još ranije, ali da je zaista povezana sa zemljotresom - pa ne bi se rupa otvorila 20-tak dana kasnije - rekao je profesor Fetulah Arik, direktor Centra za istraživanje prirodnih pojava u Obruku.

Misteriozne rupe kod Petrinje

Iako stručnjaci tvrde da pojava kratera nema veze sa nedavnim snažnim potresom, rupa duboka 15 metara pretila je da proguta kuću skoro mesec dana nakon zemljotresa u Hrvatskoj.



Hrvatsku je pogodila serija zemljotresa u poslednjim danima 2020. a tlo se nije smirivalo ni prvih dana nove godine. Poslednji jaki zemljotres od 6,3 Rihtera, 29. decembra, osetio se u čitavoj zemlji i regionu i bio čak 30 puta jači od onog 22. marta koji je bio najjači u zadnjih 140 godina, nakon serije potresa dan ranije.

U zemlji su nastali krateri i rupe, neki su i u blizini kuća. Primećeno je 51 otvaranje, od kojih je poslednjih dana otkriveno 13 novih, uglavnom na poljoprivrednom zemljištu. Najdublja rupa nakon potresa, duboka oko 15 metara, nalazila se u neposrednoj blizini porodične kuće. Najveća "urušna vrtača" na Baniji prečnika 30 metara, otvorila se 6. januara 2021. između 12 i 14 sati i da je njen prečnik tada bio deset metara.

16 džinovskih rupa u turskoj dolini

Prošle godine se u turskoj dolini Konija otvorilo 16 džinovskih rupa za nekoliko meseci, nakon što je suša dovela do urušavanja krečnjaka.

Vrtače su se formirale u prvih devet meseci 2022. Arik je u septembru rekao da ima više od 2.600 rupa u ravnici Konija, upozoravajući na nekontrolisano korišćenje podzemnih voda.

Arik je rekao da je najefikasnija mera rešavanja problema vrtača kontrola korišćenja podzemnih voda, jer prirodne gološke uslove ne možemo da kontrolišemo. On je tada situaciju nazvao “klimatskom katastrofom” i ukazao da je potražnja za vodom veoma visoka.

Stalni fenomen

Geolozi kažu da se vrtače dešavaju sve vreme. To su obično usporeni, neprimetni procesi koji mogu da potraju godinama ali mogu se formirati iznenada kad dolazi do urušavanja koje može da ima dramatične posledice u urbanom području.

Zastrašujući fenomen dešava se širom sveta i mogu se dogoditi bilo gde, ne samo u ravnicama već i nasred puta. U Izraelu se prošlog leta otvorila vrtača ispod bazena vile kod Tel Aviva, duboka 13 metara, usmrtivši jednog muškarca.

Sibirski krateri

Ali, među najpoznatijim slučajevima su ogromne rupe u Sibiru, čiju su misteriju naučnici konačno rešili kad su spustili dron u krater.

U sibirskom tlu se 2020. stvorio krater snažnim izbacivanje metana, snega i leda stotinama metara ukrug. Pojava 17. rupe, od kojih je prva nastala 2013, na poluostrvu Jamal i Gida na ruskom Arktiku zabrinula je naučnike koji smatraju da su one posledica klimatskih promena.

The Xiaozhai Tiankeng (小寨天坑), also known as the Heavenly Pit, is the world's deepest sinkhole [read more: https://t.co/9YYHXGpTCQ] pic.twitter.com/vDfYGjtzbQ