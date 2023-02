Astronomi otkrili 'zabranjenu' planetu - Kruži oko zvezde koja je četiri puta manja

Ova egzoplaneta kruži oko zvezde crvenog patuljka, označene TOI 5205, koja je mnogo hladnija i manja od Sunca. Mala veličina i relativno hladne temperature ovih M-patuljastih zvezda, najčešćeg tipa zvezdanog tela na Mlečnom putu, čine ih crvenijim od sunca.

Iako u proseku ova klasa zvezda ima više planeta oko sebe nego drugi tipovi zvezda, ranije se verovalo da je malo verovatno da oko njih kruže gasni giganti.

Otkriće ove egzoplanete, označene kao TOI 5205b, od strane astronoma koji koriste NASA-in teleskop TESS dovodi u pitanje taj koncept.

Planeta je potvrđena i od strane tima koristeći različite teleskope sa zemlje i uz pomoć drugih instrumenata.

Iako su gasni giganti ranije otkriveni oko M-patuljastih zvezda, nijedan od njih nije otkriven u orbiti oko tako male mase primera ove klase zvezdastih TOI-5205.

"Zvezda domaćin, TOI-5205, je samo četiri puta veća od Jupitera, ali je nekako uspela da formira planetu veličine Jupitera, što je prilično iznenađujuće!", rekao je vođa tima i astronom Shubham Kanodia.

Planete su stvorene u rotirajućim diskovima gasa i prašine koji se nazivaju "protoplanetarni diskovi" koji okružuju mlade zvezde. Ovaj materijal je ostatak iste materije koja se srušila da bi rodila svoju centralnu zvezdu. Kada se guste mrlje sruše pod sopstvenom gravitacijom, rađaju se jezgra planeta i onda sakupljaju više materijala.

Trenutna modeli formiranja planete sugerišu da je za rođenje gasnog giganta potreban materijal jednak 10 puta većoj masi Zemlje. Prvo se formira stenovito jezgro, a ovo jezgro nasavlja da akumulira gas da bi formirao disk, kako bi izrastao u džinovsku planetu. Međutim, ovaj proces mora da se odvija brzo.

Da biste shvatili koliko je ovaj sistem neuravnotežen, zamislite našu zvezdu koju je sunce zgnječilo do veličine grejpfruta. To smanjenje veličine bi značilo da bi najveći gasni gigant u našem solarnom sistemu, Jupiter, bio veličine baštenskog graška.

Generally, small stars host small planets. However, a red dwarf star dubbed TOI-5205 seems to be an oddball. About 285 light years away, this small, cool star is orbited by a gas giant about 4 times larger than Jupiter. Based on our current ideas, TOI-5205b should not exist. pic.twitter.com/gDxGuoj8kA