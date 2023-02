'POST MI JE POPRAVIO KVALITET ŽIVOTA' Ima mnogo pravila, ali NIJE SVE U HRANI - Ovo je najvažnije i NAJTEŽE za ispoštovati

Vaskršnji post spada u najstrože postove od sva četiri koliko ih ima tokom godine, kako po načinu ishrane, tako i po dužini trajanja. Pretežno je na vodi, nešto na ulju, dok se riba jede samo za dva praznika, za Blagovesti i Cveti. Ipak, suština posta je mnogo složenija od menija o kome se često polemiše tokom perioda posta.

Vaskršnji post počeo je 27. marta i trajaće do 16. aprila kada slavimo Vaskrsenje Hristovo. Vernici objašnjavaju da je hrana u ovim danima najmanji problem, jer su navikli godinama unazad da poste sva četiri posta, ali suština je sasvim nešto drugo, pa je potrebno iznova učiti i praštati.

Nije dijeta

Post nije dijeta i vreme kada ćete razmišljati koliko kilograma ćete izgubiti, ovaj period služi jačanju duha i vere, kada se trudimo da analiziramo svoje ponašanje i postupke, izmirimo se i oprostimo svima koji su nas povredili, zatražimo oproštaj, dok nas uzdržavanje od masne hrane i pića i okretanje molitvi samo podostiču da u tome istrajemo.

Nažalost, post, ali i vera često nailaze na otpor u društvu, u nekim krugovima i na podsmeh, s druge strane imamo suprotno, pojedini poste iz pomodarstva. Naravno, ima i vernika koji se trude da zaista isprave svoje greške, jer su svesni da je uzdržavanje od hrane ništa bez dobrih dela i "popravljanju sebe". Ipak, kada se sve sabere, period posta je vreme kada moramo mnogo raditi na sebi.

Post mi je popravio kvalitet života

Postim godima unazad. Iako nekada nisam mogla da zamislim dan bez sira i mlečnih proizvoda, naučila sam da se bez svega može, a ujedno i bez svakoga. Na taj način istrenirala sam svoj organizam da mu "zabranim", pa sam tako lako i cigarete odbacila jednim potezom.

Znam, mnogi će reći neverovatno, ali nije tako, samo je potrebno odlučiti i istrajati. Dakle, kada postite vi jačate karakter i učite sebe da se odričete nečega u čemu uživate - čokolada, mlečni proizvodi, sladoled šta god...

Naravno, ni uvesti post nije bilo moguće odjednom, najpre sam počela uvođenjem posta sredom i petkom, a zatim se javila potreba za pričešćem, a da bi se taj čin obavio, moraš pronaći svog duhovnika sa kojim ćeš razgovarati, malo po malo, kada se sve to sklopilo, bila sam spremna da počnem sa postovima.

Jačanje karaktera

Dešavalo se da usred posta nađem na ručku, ili večeri i tada te svi okolo posmatraju kao čudaka jer ne jedeš... Dok svi uživaju u vinu, mesu i poslasticama, nikada mi nije bilo neprijatno da uzmem salatu ili ništa. Neki su me zaista posmatrali čudno, ali u tim danima ti je potpuno svejedno ko šta misli.

Dakle, opet se vraćamo na jačanje karaktera, i meni je u tim momentima sasvim svejedno kakva se hrana nalazi na stolu, niti me to uznemirava jer sam programirala svoj um "to sada ne", nema pritiska, nema gladi...

Imunizacija na toksičnu okolinu

Da se razumemo, nisam verski fanatik i ne obilazim opsesivno sva mesta i sve svetinje, iako ih poštujem i zaista je lepo posetiti ih. U skladu sa vremenom i obavezama današnjice, trudim se da nedeljom odem u crkvu. Volim da odem na jutarnju službu, ali često to ne uspem da iskombinujem s vremenom, pa samo svratim, zapalim sveću... Znam, mnogi će "vernici" skočiti kako to "ne stigneš na službu", ali, kao što nije svaki vernik "vernik", tako nisam ni ja nevernik jer ne mogu da živim 100 odsto u skladu sa crkvenim životom.

Dalje, kako se u postu ne treba svađati, ovo vreme nas upravo na to i opominje. Ranijih godina sam to pravilo kršila, nesvesno. Iako po prirodi nisam svadljiva, umem da odbranim sebe i kad sam u pravu i kad nisam, u suštini svako od mene dobija duplo više od onoga kako se ponaša i tu nastaje problem. Tokom posta naučila sam da na zlo, ne odgovoram zlom, već da pustim da se to samo od sebe reši. Naučila sam vremenom da imunizujem sebe od toksičnih ljudi i blokiram sve negatovno što dolazi od njih.

Činimo dobra dela

Mi smo generalno kao narod dobri, i volimo da pomognemo, ali ima i onih koji zaista ne mare za tuđe potrebe i probleme. Što se mene lično tiče, od malih nogu sam naučena da pomognem kad god mogu, ali sam u postu naučila nešto posebno. Kada pomogneš nekome, pomozi i zaboravi. Ako pomogneš, a pamtiš i očekuješ da ti neko vrati uslugu, to je pogrešno jer često se u tim momentima razočaraš.

Kako se hraniti

Za one koji imaju neki zdravstveni problem, od duhovnika se zatraži razrešenje na ulju, dakle to znači da se u periodu posta na vodi, posti i na ulju. Ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, deca do sedme godine i trudnice ne treba da poste i to svaki sveštenik može objasniti.

Tako sam i ja u razgovoru sa svojim duhovnikom dogovorila da ću tokom posta kombinovati vodu i ulje kako kad mogu. Umni rad iscrpljuje kao i fizički, svaki organizam se razlikuje, a kako smo tokom zime svi skloni padu imuniteta neophodno je voditi računa o dovoljnoj količini unosa hanljivih materija. Bez mesa može svako i post ne može zdravom čoveku napraviti nikakvu štetu ako pravilno koristi sve ono što mu je na raspolaganju.

Voće, povrće, dosta tečnosti, konzumiranje meda... može i te kako zadovljiti dnevne potrebe organizma. U svakom slučaju, nedoumicu će rešiti vaš sveštenik, zato je važno pronaći nekoga kome verujete i ko vas dobro poznaje.

Hrana je najmanji problem, važno je postati bolji.

Posno i zdravo

Cvekla -Bogata mineralima, ugljenim hidratima, mastima i belančevinama, vitamin B12. Preporuka za gvžđe.

Semenke čije - odličan izvor Omega 3 i Omega 6 masnih kiselina, minerala (posebno kalcijuma, gvožđa i magnezijuma), vitamina, proteina, vlakana i antioksidanata.

Kopriva - Bogata gvožđem, kao i vitaminima C, A, K, B2.

Grašak - Bogat izvor ugljenih hidrata i vlakana oblika galaktana, glukorozne kiseline, fruktoze i drugih jedinjenja. Visok sadržaj proteina, masti i lecitina, koji su važni za nervni sistem. Vitamini B1 I B2.

Pasulj – Sadrži vlakna, vitamina B, C i karoten, kao kalcijum i gvožđe

Leblebija - Leblebija sadrži vlakana, B6 vitamine, gvožđe i magnezijum. Bogata i esencijalnim amino-kiselinama.

Banane – zadrže hranljive materije koje daju energiju organizmu, te su dobre kako za popunjavanje deficita u organizmu, tako i kod održavanja dobrog zdravlja. Kalijum je hranjiva materija koja je važna za pravilan rad srca, a kako sadrže malo natrijuma a dosta kalijuma one su dobre jer mogu biti od koristi za regulaciju rada srca a samim tim i krvnog pritiska.

