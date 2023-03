Najbolje igre koje smo igrali na PlayStation 5 u 2022. godini

Iako postoje hiljade igara koje se mogu igrati na PS5 zahvaljujući „povratnoj kompatibilnosti ” koju ima PlayStation 5, veoma mali broj igara je specifično napravljen za najnoviju Sony konzolu.

Napravili smo listu najboljih igara koje su dostupne na PS5 i podelili smo ih po žanrovima kako biste lako mogli da pregledate ono što vas najviše zanima. Naša lista sadrži sve od RPG-a do multiplejer igara (čiji podžanr, multiplejer onlajn borbena arena, uključuje par igara koje su veoma popularne za klađenje na Bookmaker-Expert.com) i besplatnih igara!

Elden Ring

Između Dark Souls trilogije, kao i Sekiro i Bloodborne, FromSoftware ima mnogo iskustva sa pravljenjem igara, tako da nije iznenađenje da je Elden Ring fantastična igra. Radnja Elden Ring-a se dešava u svetu zvanom Lands Between, igrači preuzimaju ulogu Tarnished-a u pokušaju da poprave slomljen Elden Ring i da postanu Elden gospodari. Jedan od pisaca je autor Igre Prestola Džordž R.R. Martin.

Elden Ring je nekako uspeo da ispuni nade igrača za ovu igru, i pruža neverovatan svet u koji igrači mogu da ulože stotine sati. Elden Ring su mnogi ocenili sa savršenom ocenom od 5/5, navodeći, između ostalog, da je Elden Ring jedan od najboljih primera igara sa otvorenim svetom. FromSoftware je poetski oblikovao prelep, fantastičan svet, koji vas priziva da ga detaljno istražite. To je tipičan akcioni RPG i očigledan kandidat za najbolju igru godine.

Demon’s Souls

Demon’s Souls, napravljen od strane FromSoftware-a, je prethodnik Dark Souls-a iz 2009. godine, koji je potom započeo čitav žanr igara. Igrači putuju u zemlju Boletariju da se suprotstave kralju Alantu, koji je probudio drevno zlo i njegovu vojsku demona. Borba u Demon’s Souls je, kao što možda mislite, izuzetno teška, i nemate opciju da olakšate težinu igre. Ili ćete se poboljšati i napredovati u igri ili ćete umreti pokušavajući. Od nule, iznova i iznova.



Bluepoint je potpuno preradio Demon’s Souls za PS5, i pažnja posvećena detaljima je očigledna. Iako je verna originalnoj viziji igre, grafika je revidirana kako bi ispunila današnje standarde. Uz određenja poboljšanja kvaliteta iskustva i i manjim promenama tu i tamo, Bluepoint se postarao da igru sačuva što više nalik originalu. Rezultat toga je fantastična prerada igre, verovatno jedna od najboljih ikada. Iako je igra više akcioni RPG nego tipičan RPG, i dalje se uklapa u taj žanr.

The Witcher 3: Wild Hunt

Witcher je jedan od najpoznatijih RPG-ova koji je napravljen na osnovu popularnog serijala knjiga poljskog autora Andržeja Sapkovskog i knjige su takođe adaptirane u Netflix seriju. Te igre su veoma posebne, i nijedna od njih nije toliko popularna kao The Witcher 3. Igra je izašla 2015. godine, The Witcher 3: Wild Hunt je kulminacija višegodišnjeg rada, i dovodi do konačnog obračuna Geralta i Ciri protiv Wild Hunt-a. Ova igra i njene ekspanzije se smatraju među najboljim igrama ikada.

U ovom svetu inspirisanom slovenskom mitologijom, The Witcher 3 prikazuje fantastična čudovišta i magiju u ogromnom otvorenom svetu punom misterija koje treba razotkriti i gradova koje možete istraživati. Vaši izbori u ulozi Geralta utiču na ishod priče, uključujući i to koji će likovi preživeti radnju igre. Igru možete igrati mnogo sati, i veoma je lako izgubiti se u tom svetu koji je CD Projekt RED tako pažljivo dizajnirao.

Assassin’s Creed Valhalla

Sa nastavcima kao što su Origins i Odyssey, Assassin’s Creed se postepeno menja iz akcione/avanturističke igre u punopravni RPG. Assassin’s Creed Valhalla, najnovija igra u serijalu, omogućava igračima da ostvare svoje vikinške snove u Engleskoj tokom srednjeg veka. Zbog konstantnih borbi koje pustoše Norvešku, naš heroj plovi do obala Engleske, ali njen tadašnji kralj i stanovnici nisu baš ljubazni prema ovim strancima.

Igrači mogu da izaberu muškog ili ženskog lika koji se zove Eivor, i možete ih dodatno prilagoditi vašim željama sa različitim frizurama i tetovažama. Valhalla, kao i prethodne igre, omogućavaju igračima da upotrebljavaju mnoštvo oružja, uključujući mogućnost da koriste dva štita istovremeno. Imate pristup širokom spektru veština i sposobnosti za vašeg lika. Pošto nema dva ista Eivor-a, prilagodite ih tako da odgovaraju vašem stilu igranja.

Skyrim Anniversary Edition

The Elder Scrolls: Skyrim je igra koja jednostavno ne odustaje. Koliko god se ljudi žalili da Skyrim izlazi po ko zna koji put, to se ne bi dogodilo da je ljudi ne kupuju. Ljudi i dalje kupuju Skyrim jer je to i dalje odlična igra. Istraživanje drevnih tamnica i provoditi vreme u raznim sporednim misijama nikada nije dosadno. Koji god magični sastojak je Bethesda ubacila u svoju RPG mešavinu očigledno funkcioniše, što je dobra stvar s obzirom da The Elder Scrolls 6 neće biti objavljen godinama (i neće biti dostupan za PS5).

Skyrim Anniversary Edition je ista igra koju poznajete i volite sa gomilom dodatnog sadržaja. Pored dodataka kao što su Dawnguard, Hearthstone, i Dragonborn, Anniversary Edition takođe sadrži novi Creation Club sadržaj i pecanje. Zato još jednom uzmite svoje oružje i radite nove misije za mnogo novih nagrada. Ono što je najbolje od svega je to što oni koji već poseduju Special Edition, mogu da ostvare popust da nadograde igru u Anniversary Edition.

Nioh kolekcija igara

Prerađene verzije originala i nastavka ovog akcionog RPG serijala su uključene u Nioh kolekciju. Nioh je igra koja prati priču irskog ratnika u Japanu tokom 1600-ih godina (u fikcionalizovanoj, fantazijskoj formi), i slična je kao Dark Souls. Nioh 2 je prednastavak i radnja se dešava tokom kasnih 1500-ih godina i glavni lik je polu-yokai, ili japanski demon, koji pokušava da preuzme kontrolu od komandanta vojske Tojotomija Hidejošija.

Obe igre su dostupne u 4K rezoluciji sa neverovatnih 120 okvira u sekundi, što ih čine jednu od retkih igara sa tako visokim brojem okvira u sekundi. Svaka igra takođe dolazi sa svim glavnim dodacima, kojih ukupno ima šest. Takođe podržavaju DualSense koji omogućava taktilne povratne informacije, i dinamičke prilagodljive okidače, baš kao i prethodne PS5 igre.



Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Jedan od najpoznatijih serijala JRPG igara je Final Fantasy. Square Enix, da bi zadovoljio zahteve fanova, je odlučio da modernizuje Final Fantasy 7, za koji mnogi smatraju da je najbolja igra u tom serijalu. Obnovljena verzija je fantastična, a kada je izašao Final Fantasy 7 Remake Intergrade, postala je još bolja. Ta verzija ne samo što sadrži poboljšanja za PS5, već zanimljiv dodatak u kojem Yuffie ima glavnu ulogu.

Ukoliko neko voli RPG igre, obavezno mora probati Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Zadržava sve što je original činilo tako dobrim, a istovremeno dodaje nov sadržaj. To je delikatna ravnoteža i veoma je teška za uspostaviti, ali je Square Enix to uspeo da uradi.

Horizon Forbidden West

S obzirom na to koliko je Horizon Zero Dawn neverovatna igra, napraviti nastavak će uvek biti veoma težak posao. Guerilla Games je svakako bio spreman za izazov. Ne samo što je taj studio napravio dostojan nastavak jedne od najvećih igara ikada, već je dodatno razvio Aloy-in karakter i svet Horizon-a na bitne načine, dodajući nove mašine kao i veoma zadivljujuću posvećenost. Svaki ljubitelj PlayStation-a i avanturistički igara treba da proba ovu igru.

Radnja igre se odvija nekoliko meseci nakon završetka Zero Dawn-a, Horizon Forbidden West prati priču Aloy-e u trci sa vremenom kako bi sprečila kataklizmični događaj koji bi uništio planetu. Kako bi spasila svet, ona obnavlja GAIA, bezopasnu veštačku inteligenciju koja bi trebala da bude u stanju da popravi teraformacioni sistem Zero Dawn-a.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima je već bila jedna od najpoznatijih igara na PS4, i postala je mnogo bolja kada je izašla Ghost of Tsushima Director’s Cut za PS5. Ghost of Tsushima Director’s Cut dodaje novu lokaciju, Iki ostrvo, kao i mnoštvo DualSense funkcionalnosti, što daje dovoljno razloga za ljude koji su igrali igru na PlayStation 4-ci da je probaju opet. Tsushima je lepa kao što je uvek bila, a borbe su uzbudljive kao što su uvek bile.



Kada Mongoli napadnu ostrvo Tsushima, Samuraj Jin Sakai mora učiniti sve što može kako bi zaštitio svoj narod, čak i ako to znači da će morati da radi stvari protivno svemu što je ikada naučio. U Japanu, Ghost of Tsushima se često poredi sa Assassin's Creed-om, tako da će se definitivno svideti fanovima tih igara.

Borderlands 3

Borderlands 3 je najnovija igra RPG pucačina Gearbox Software-a, čija se radnja odvija na više novih planeta i mesta širom galaksije. Gearbox je napravio preko milijardu proceduralno generisanih oružja sa jedinstvenim delovima i karakteristikama u zavisnosti od njihovog brenda, što je malo više nego što su uradili u Borderlands 2.

Omogućava multiplejer sa četiri igrača istovremeno i sadrži više desetina sati sadržaja, čak i ne uzimajući u obzir njegove fantastične DLC-ove, igra praktično nudi beskrajnu količinu zabave. Kada uračunate jedinstven smisao za humor i grafički stil ovih igara, rezultat je odlična igra za svakog tipa igrača.

Rainbow Six Siege

Ukoliko želite da igrate multiplejer igru u kojoj je prioritet pažljivo planiranje timskog rada, koja takođe sadrži desetine kolekcionarskih karata i načina igranja, kao i sezonskih događaja – Rainbow Six Siege bi trebao da bude vaš izbor. Kao Black Ops Cold War, mehanike igre su odlične. Bez obzira na stanje igre kada je bila prvobitno objavljena, sada je neverovatno zabavna i ima desetine miliona igrača, održavajući fanove aktivnim i angažovanim.

Ako želite da malo igrate sami, Rainbow Six Siege sadrži 10 solo misija koje možete raditi, kako bi se bolje upoznali sa mehanikama igre pre nego što uskočite u multiplejer i iskusite doživljaj da vam je K-D odnos 2-20.

Doom Eternal

Ubijajte armije iz pakla i probijajte se kroz stotine, verovatno hiljade, demona u Doom Eternal-u, što je nastavak Doom-a iz 2016. godine, koji je ponovo pokrenuo serijal igara od Id Sofotware-a. Zadatak je na vama koji igrate ulogu Doom Slayer-a da se borite protiv Khan Maykr-a (zle zveri koja je namerila da uništi čovečanstvo) i sveštenika pakla, sada kada su zemlju preuzele demonske sile.

Doom Slayer se bori protiv tipične postavke zlikovaca, uključujući neke ranije poznate likove kao i neke nove. Doom Eternal stavlja naglasak na brzi stil igre, i podstiče igrače da uvek jure ka napred i koriste sirovu silu da poraze protivnike dok upravljaju svojih zalihama. Sačmarica i BFG 9000 su samo neka od mnogo oružja koje ćete imati na vašem raspolaganju.

Resident Evil Village

O Resident Evil Village-u se mnogo pričalo kada je igra bila objavljena, delimično zbog zanosne gospođe Alcine Dimitrescu, koja je bukvalno izludela čitav internet. Međutim, ona je samo jedan deo mnogo veće igre, ali Capcom je znao veoma dobro kako da reklamira Village. Ona i njene tri ćerke vas konstantno vijaju po zamku što je svakako dobra stvar, jer Resident Evil igre su od uvek bile horor igre.

Radnja iz RE8 i Resident Evil Village-a prati priču Itana Vintersa nakon događaja Resident Evil 7. Kada je Kris Redfild upao u njegov život i obrnuo ga naopačke, Itan odlazi u misteriozno evropsko selo kojim vladaju vukodlaci, vampiri, i druga odvratna čudovišta. RE8 pokušava da ujedini sve dobre stvari iz RE7 i drugih igara u serijalu čiji je kreator Shinji Mikami. On nije uspeo u potpunosti to da uradi, ali bez obzira na to, RE8 je i dalje dobra igra, koja će vam pružiti sate i sate zabave. Posebno ćete se radovati poseti dvorcu Dimitrescu i skrivanju od očaravajuće gorenavedene dame.