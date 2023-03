Postoji nekoliko misterija vezanih za Moai statue na Uskršnjem ostrvu.

Arheološki i istorijski dokazi jasno ukazuju na to da su Moai statue na Uskršnjem ostrvu napravili Rapa Nui narod pre više od 500 godina.

Takođe, istraživači su pronašli dokaze koji ukazuju na to da su stanovnici Rapa Nui naroda koristili drvene sanke i klackalice kako bi preneli statue na različita mesta na ostrvu.

Jedna od najvećih misterija je kako su ljudi na ostrvu uspeli da izrežu i prenesu ove velike kamene statue, s obzirom na to da su neke statue visoke do 10 metara, a teže i do nekoliko desetina tona. Ova misterija ostaje nerešena, jer ne postoji mnogo pisanih dokumenata ili drugih istorijskih zapisa koji bi objasnili kako su Rapa Nui stanovnici uspeli da izgrade i prenesu ove statue.

Druga misterija je zašto su Rapa Nui narod prestali da prave statue i zašto su počeli da ih ruše. Postoje teorije da je do ovoga došlo zbog preterane eksploatacije prirodnih resursa ostrva, što je dovelo do ekološke krize, ili zbog sukoba među plemenskim grupama. Međutim, ova misterija takođe nije u potpunosti rešena.

Treća misterija koja se povezuje sa Moai statuama je značenje koje su imale za Rapa Nui narod i šta su one predstavljale u njihovoj religiji i kulturi. Iako postoje neke teorije o tome da su statue bile deo religijskih rituala, ostaje mnogo nepoznanica u vezi sa ovim aspektom Moai statua i njihovog značenja za Rapa Nui narod.

Postoji teorija koja povezuje Moai statue na Uskršnjem ostrvu sa vanzemaljcima, ali ova teorija nije zasnovana na naučnim dokazima i nije prihvaćena kao validna od strane akademske zajednice.

Teorija govori o tome da su Moai statue na Uskršnjem ostrvu napravili vanzemaljci, a ne Rapa Nui narod, zato što su statue previše velike i teške da bi ih ljudi izgradili i transportovali na mesta gde se danas nalaze. Takođe, navodno postoji neka vrsta geometrijskih obrazaca i simbola na Moai statuama koji se mogu povezati sa vanzemaljskim civilizacijama.

Međutim, ova teorija nema naučnu osnovu i nije potkrepljena dokazima.