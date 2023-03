AURORA BOREALIS KAKVU NISTE VIDELI: Spektakularan pogled iz svemira (VIDEO)

Tokom protekle nedelje, zahvaljujući savršenim uslovima, polarna svetlost ili aurora borealis mogla je da se vidi i južnije nego što je uobičajeno. Postavlja se, međutim, pitanje kako ovaj fenomen izgleda iz svemira?

Zahvaljujući američkom astronautu Džošu Kasadi, koji je uz sebe imao foto-aparat, ljudi su dobili priliku da uživaju u svemirskom spektaklu iz drugačijeg ugla. Kasada boravi na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS) a fotografija i video snimak su nastali kada je posada prolazila iznad severnog dela Zemlje tokom noći.



„Apsolutno neverovatno“, napisao je Kasada u komentaru fotografije koju je objavio na Tviteru.

Wow, awesome view! I caught @Space_Station passing overhead (24 sec in) while making a timelapse of our auroral action pic.twitter.com/pN0GZMdSnO