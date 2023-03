OVA SLIKA ISCRPLJENE I NAMUČENE DEVOJČICE (11) KRIJE JEZIVU PRIČU: Zvali je MORSKO SIROČE, a njen život obeležen je STRAŠNOM TRAGEDIJOM! (FOTO+VIDEO)

Teri Džo Dupero bila je tek devojčica kada je ostala bez ikog na svetu u strašnoj tragediji. Ona se ukrcala sa porodicom na jahtu Blubel, a devet dana posle isplovljavanja našli su je kako pluta na gumi za spasavanje na otvorenom moru.

Potom je otkrivena jeziva priča

Kada je jedanaestogodišnja Teri Džo Dupero pronađena na otvorenom moru, pošto je četiri dana plutala na gumi za spasavanje, njeni spasioci nisu mogli da veruju svojim očima.

Kada je oficir grčkog teretnog broda „Kapetan Teo“ primetio nešto neobično u vodama severozapadnog kanala Providens, koji deli dva velika ostrva Bahama, odmah je znao da to nije čamac.

Znao je i da je to što vidi preveliko za ostatke, te je od kapetana odmah tražio da promeni smer kako bi mogao da proveri šta je to u moru. Kako se „Kapetan Teo“ približavao, posada broda je, u šoku, shvatila da su u vodi pronašli devojčicu, koja sedi na gumi i to nasred otvorenog mora.

Priča o tome kako je Teri Džo završila sama u nedođiji mogla bi se uporediti sa pričom iz najgorih horor filmova. Zbog toga što je Teri doživela da ispriča tu priču u svetu je postala poznata kao „morsko siroče“.

Šta je prethodilo pronalasku devojčice?

Davne 1961. godine, 8. novembra, dr Artur Dupero iznajmio je jahtu „Blubel“ u Fort Loderdejlu na Floridi da bi plovio sa porodicom do Bahama. Sa Arturom su bili njegova supruga Džin i deca Brajan, Teri Džo i Rene.

Porodica Dupero živela je u Grin Beju u Viskonsinu, a Artur je dugo planirao kako će celu porodicu da odvede na Floridu, odakle će krenuti na krstarenje. Godinama je štedeo kako bi mogao da ispuni svoj san.

Na put sa porodicom Dupero krenuli su i Arturov prijatelj, kapetan Džulijan Harvej, i njegova supruga Meri Den.

Prvih nekoliko dana krstarenja bilo je odlično. Harvi je jahtom plovio ka istoku, prema malom lancu ostrva Bimini, zatim dalje na istok do Sendi Pointa, sela na jugozapadnom vrhu ostrva Veliko Abako. Grupa je provodila dane roneći i sakupljajući školjke na belim i ružičastim plažama.

Četvrtog dana od isplovljavanja, Dupero i Harvijevi su svratili u kancelariju komesara sela Sendi Point Roderika Pindera da popune formulare za napuštanje Bahama i povratak u Sjedinjene Države.

- Ovo je bio odmor koji se dešava jednom u životu - rekao je Dupero Pinderu.

Sledeće večeri, Dene je pripremila za večeru piletinu i salatu. Ispostavilo se da će to biti poslednja večera ikad servirana na Blubelu.

Te pete noći, Arturovu ćerkicu Teri Džo probudili su buka i vriska sa palube, koja se nalazila tik iznad kabine u kojoj je spavala. Njena sestrica Rene, koja je imala samo 7 godina, obično je spavala sa njom u kabini, ali te noći ostala je sa roditeljima i bratom na palubi.

Učinilo joj se da je čula svog brata kako doziva njihovog oca upomoć…

Kasnije je ispričala policiji da je te kobne noći, pošto ju je probudila buka, otišla do glavne kabine na brodu i da je videla majku i brata kako leže u lokvi krvi.

Photo of 11 year old Terry Jo Duperrault "the Sea Orphan" who had been adrift without food, water or shelter when rescuers found her clinging to a small dinghy almost four days after her entire family was murdered at sea by the captain of the Bluebell in 1961. pic.twitter.com/shWHOdA8Zl — 𝐆𝐫𝐞𝐠 🏳️‍🌈 (@CasuallyGreg) 22. јул 2021.

Tog trenutka je znala da je njena porodica mrtva.

„Da, brod tone“

Devojčica je krenula merdevinama ka glavnoj palubi, koja je takođe bila krvava. Taman što je promolila glavu prišao joj je Džulijan, a kada ga je upitala šta se dogodilo, on joj je naredio da se vrati u svoju kabinu.

Uplašena, učinila je kako joj je kapetan naredio, ali je posle nekog vremena brod počeo da tone i voda je stigla do njenog kreveta.

Teri je shvatila da mora da beži. Kroz vodu koja joj je već bila do struka probila se do merdevina i domogla palube, gde je zatekla Džulijana.

Upitala ga je da li brod tone, na šta joj je on mirnim tonom to potvrdio i dao joj konopac koji je bio privezan za gumeni čamac koji je plutao u vodi.

- Drži to! - naredio joj je, ali je Teri od straha ispustila konopac.

Seća se da je gledala kako se gumenjak udaljava od broda koji tone. U sledećem trenutku Džulijan je skočio u more i zaplivao prema čamcu i to je poslednji put da ga je Teri Džo videla.

Uplašena, ali svesna da mora da pokuša da se spase, devojčica se setila da je u glavnoj kabini videla mali pojas za spasavanje. Devojčica je uspela da odveže gumu, i da se sa njom baci u more. Dok se borila da se popne kako ne bi potonula, očajna je gledala kako jahta tone.

Teri je ostala sama usred okeana, bez hrane i vode, bez načina da se ugreje u hladnoj noći, bez načina da se zaštiti od nemilosrdnog sunca tokom dana… Na sebi je imala tanku belu majicu i pantalonice.

Dok je pojas plutao besciljno okeanom, počela je oluja. Malena se grčevito držala za gumu dok su joj niz telo lile kapi kiše. Ipak, nijednog trenutka više nije mislila na sebe. Samo se pitala šta se dogodilo sa njenom porodicom?

Četvorodnevna drama

Sledećeg dana guma za spasavanje je počela da se ispumpava, i Teri nije imala drugu opciju nego da sedne na stranu koja je još uvek bila napumpana i da nogice spusti u vodu. U jednom trenutku je videla kako mali avion leti iznad nje i panično je mahala… Nažalost, pilot je nije video.

Plutala je u kanalu severozapadnog Providensa, a na sever su je nosile golfske struje… a odande bi njen dušek mogao da ide samo na istok, pre nego što bi preko Atlantika možda nekad doplovila do britanskih ostrva.

Naravno, devojčica to nije znala, te je pokušavala da se usresredi na to kako da dozove pomoć.

Kasnije je otkrila kako je izgovarala molitvu zahvalnosti jer su pliskavice plivale kraj nje, to joj je davalo nadu.

Trećeg dana malena je imala toplotni udar i opekotine od sunca… Polako je gubila nadu, a onda se četvrtog dana dogodilo čudo. Probudila se i ugledala nešto ogromno ispred sebe. Kao kroz maglu videla je da joj neko maše, a onda je osetila kako je neko uzima u naručje i nosi na sigurno.

Bila je spasena, ali i dalje nije znala šta se dogodilo sa njenom porodicom…

Priča koja ledi krv

Naime, dan pošto je jahta Blubel potonula, Džulijan Harvi je spasen iz gumenog čamca u kom je otplovio. Svojim spasiocima je rekao svoje ime, i da je bio kapetan na Blubelu.

On je obalskoj straži u Majamiju ispričao da je jedini preživeo nesreću na moru. Tvrdio je da je iznenadna oluja oštetila jahtu i da su njegova žena i članovi porodice Dupero povređeni kada su se jarboli i oprema srušili. Takođe je tvrdio da su gasovodi u mašinskoj prostoriji pukli, zbog čega se brod zapalio pre nego što je potonuo. Rekao je kako je imao sreće da pobegne u gumenjaku…

U početku su svi poverovali u njegovu priču. Međutim, posle nekoliko dana, kada je čuo da je Teri Džo preživela i da može da ispriča pravu istinu, Džulijan Harvi je počinio samoubistvo.

Policija i dan danas veruje da je Džulijan ubio svoju suprugu, doktora, njegovu ženu i dvoje dece. Veruje se da je motiv bila premija životnog osiguranja njegove supruge Den.

Terry Jo Duperrault began life as an extreme survivor - she was 11 years old when her family was murdered at sea aboard a rented sailboat, the Bluebelle while vacationing off the coast of Florida. She jumped overboard just in time to escape. pic.twitter.com/qkG6VCTkjq — Kantnes Ragnarok ( DEVIL INVESTIGATOR ) (@KantnesRagnarok) 13. фебруар 2023.

Veruje se da je Artur video kako Džulijan ubija svoju ženu, zbog čega su na kraju stradali svi na brodu – svi, osim malene Teri Džo.

Niko ne zna zašto je Džulijan poštedeo devojčicu. Godinama kasnije Teri je rekla da veruje da je sa razlogom spasena.

Istraga je otkrila da je Džulijan planirao da ubije svoju ženu da bi naplatio njenu polisu osiguranja od 20.000 dolara. Istražitelji takođe veruju da bi Džulijan ubio Teri, ali da je verovao da devojčica neće imati šansu sama da preživi na brodu koji tone.

November 12, 1961 11-year-old Terry Jo Duperrault is found floating adrift on a small lifeboat in the waters of the Bahamas; the sole survivor of a series of brutal murders DETAILS—> https://t.co/Hl4Uz9hfNG pic.twitter.com/ubbnylnQKD — Historrror (@3rdReichStudies) 13. новембар 2022.

- Mislim da je verovatno mislio da ću potonuti sa brodom - rekla je Teri.

Posle tragedije Teri se preselila kod tetke i promenila je ime kako bi zaštitila svoju privatnost.

Više od dvadeset godina nije pričala za medije o tragediji gubitka porodice.

Udala se i rodila troje dece, a skoro pola veka posle ubistva dala je intervju za Si-Bi-ES i rekla da se nada da će njena priča inspirisati druge.

