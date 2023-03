'Prekinuću kad ostarim': U 102. godini vodi fitnes časove četiri puta nedeljno

Čini se da je izreka "Godine su samo broj" pisana za ovu snažnu i odvažnu baku.

U moru obaveza koje nam preplavljuju svakodnevicu, nemamo uvek motivacije i volje za fitnes rutinu, te je često preskočimo ili pomerimo.

Ali, priča o ovoj bakici tera da se postidimo svoje lenjosti.

Ona je hodajući, živi dokaz da je fizička aktivnost ključ vitalnog tela, ali i duha.

Džin Bejli, 102-godišnja dama, koja živi u ustanovi za stara lica, četiri puta nedeljno okuplja svoje sustanarke, u hodniku na drugom spratu, kako bi držala fitnes časove. I nema nameru da uspori.

- Prekinuću kad ostarim, smelo je govorila penzionisana cvećarka po zanimanju, koja je u domu za stare već 14 godina.

Bejli, koja koristi šetalicu pri hodanju, navodi kako neke od njenih "učenica" imaju artritis, te nisu u stanju da isprate sve vežbe, ali mogu da se istežu jer i to donosi velike benefite.

- Zadirkuju me i kažu da sam zlobna jer, kad treniramo, želim da to radimo ispravno i da koristimo sve potrebne mišiće. Pomeramo svaki deo tela, od prstiju na rukama do prstiju na nogama.

U mojoj grupi su samo žene, bio je jedan muškarac, ali je preminuo.

Na ideju je došla za vreme korone, kada su kretanja bila ograničena.

Iako je jedna od najstarijih u ustanovi, odlučila se za ovaj hrabar potez jer je želela da ostane aktivna, a trebalo joj je društvo, pa je pozvala "komšinice iz hodnika" da joj se pridruže.

Tako je počelo i nije stalo.

Vežbe počinju svako jutro u 9.45, što im daje vremena da ustanu, obuku se i doručkuju.

Časovi se održavaju ponedeljkom, sredom, četvrtkom i subotom i traju 30 minuta, a započinju molitvom.

Mislim da su žene svesne šta radim za njih, prvenstveno jer to radim i zbog sebe, pričala je za "The Washington Post".

- Ovo nam je produbilo odnos, otvoreno mogu da kažem da bih sve uradila za moje "koleginice". Pazimo jedna na drugu.

- Ne praktikujem sedenje ispred TV-a i slične stvari. Samo dremke.

Zaista smatram da, ako ne održavaš svoj um i svoje telo aktivnim, zašto si uopšte ovde?