SVET SE OPRAŠTA OD UBIJENOG KRALJA LAVOVA: Tužna vest stigla iz Tanzanije! HRABRO JE GLEDAO SMRTI U OČI (UZNEMIRUJUĆE)

Čuvari i turistički vodiči nacionalnog parka Serengeti odaju počast legendarnom lavu Bobu Džunioru.

Stekavši reputaciju koja je nadaleko izazivala strahopoštovanje, fotogenični i harizmatični Bob Džunior, poznat i kao Snigve, vladao je uz pomoć svog brata Trigvea tanzanijskom ravnicom sedam godina.

Međutim, mlađi rivali su se pojavili, a kao što je to često slučaj, onaj ko vlada čeličnom pesnicom pre ili kasnije će morati da plati cenu. Sada je đavo došao po svoje, a braća su platila životima.

- Želeli su da zbace Boba Džuniora. Ovakvi incidenti se uobičajeno dešavaju kada vođa čopora ostari ili kada drugi mužjaci nisu zadovoljni njegovom kontrolom velike teritorije - navodi jedan od čelnika nacionalnog parka Fredi Širima.

Čuvari su pronašli Bobov leš, ali ne i njegovog brata, međutim, pretpostavljaju da ga je zadesila ista sudbina.

Širima ističe da su ubijeni u odvojenim, ali koordinisanim napadima.

Bob Džunior, koji nosi ime svog oca Boba Marlija, imao je oko deset godina i stekao tokom života reputaciju moćnog vladara velikog područja, ali i uživao status zvezde među čuvarima i turistima jer je bio lako uočljiv i veoma fotogeničan.

Izgleda i da je znao kakva ga sudbina čeka jer čuvari kažu da se nije mnogo borio kada je napadnut u subotu.

U Serengetiju u severnoj Tanzaniji živi oko 3.000 lavova i park je nadaleko poznata turistička destinacija.

Nakon vesti o tome da je kralj pao usledio je veliki broj poruka na društvenim mrežama u čast Boba Džuniora.

