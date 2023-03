NAUČNICI ZBUNJENI: Neobične kružne strukture snimljene na Marsu (FOTO)

Peščane dine različitih oblika i veličina uobičajene su na površini Marsa, ali one okruglog oblika su veoma retke, saopštila je NASA.

Slike, načinjene na severnoj hemisferi Marsa, pokazuju dine koje su okruglog oblika, a pomalo su asimetrične, sa jednom stranom više nagnutom jugu, saopštili su naučnici sa Univerziteta Arizona.

Fotografije dina mogle bi da pomognu naučnicima u utvrđivanju pravaca vetrova na Marsu.

Mars takođe ima cikličnu smenu četiri godišnja doba, a fotografije pokazuju kako mraz nestaje krajem svake zime.

#PPOD: The slight asymmetry in these #Mars sand dunes shows their steep sides are orientated towards the south. This indicates sands are blown southwards, though the Martian winds may be variable. The image width is ~1 km across. Credit: @NASA @NASAJPL @Caltech @uarizona @HiRISE pic.twitter.com/PNjFGF7I7N