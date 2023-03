Misterija avion kompanije 'Malezija erlajns' nestao je 8. marta 2014. godine.

Nestanak Malezijskog aviona MH370 8. marta 2014. godine i dalje predstavlja misteriju.

Avion je leteo iz Kuala Lumpura za Peking, kada je iznenada nestao sa radara, oko sat vremena nakon polijetanja. U avionu je bilo 239 ljudi, uključujući članove posade i putnike. Tokom narednih nekoliko godina, sprovedene su brojne potrage i istrage u vezi sa nestankom aviona, ali do danas nije pronađen nijedan značajan trag.

Postoje mnoge teorije o tome šta se moglo dogoditi sa MH370, uključujući mehaničke probleme, terorizam, otmicu, tehničke greške, probleme sa navigacijom i mnoge druge.

Mehanički kvar: Jedna od prvih teorija bila je da je avion imao neku vrstu mehaničkog kvara, koji je doveo do pada aviona u okean. Ovo je moguće objašnjenje, ali do sada nije pronađen ni jedan značajan dokaz koji bi to potvrdio.

Teroristički napad: Pošto je let MH370 nestao u vreme kada su napadi na Svetski trgovinski centar u Njujorku još uvek bili sveži u pamćenju, mnogi su odmah pretpostavili da je u pitanju teroristički napad. Međutim, nijedna teroristička grupa nije preuzela odgovornost za nestanak aviona, pa ni ova teorija nije potvrđena.

Otmica: Još jedna popularna teorija je da je avion otet i da se nalazi negde skriven u svetu. Ovo je takođe moguće objašnjenje, ali ne postoje jasni dokazi koji bi to podržali.

Tehnička greška: Jedna od najčešćih teorija je da je došlo do neke vrste tehničke greške, koja je dovela do pada aviona u okean. Ovo bi mogao biti neki problem sa avionom, kao što je na primer požar ili gubitak pritiska u kabini, ali opet, nema jasnih dokaza koji bi to potvrdili.

Greška u navigaciji: Još jedna moguća teorija je da je došlo do greške u navigaciji, koja je dovela avion van kursa i u nepoznatom području. Ovo bi moglo biti uzrokovano greškom u navigacionim sistemima aviona ili ljudskim greškama u vođenju aviona.

Ove teorije su samo neke od mnogih koje su se pojavile nakon nestanka MH370. Bez obzira na to šta se zapravo dogodilo, ovo je bio strašan događaj koji je ostavio trag u istoriji avijacije i na svetu uopšte.

Međunarodna grupa stručnjaka iz različitih oblasti sprovodi istragu o nestanku aviona, ali zvanična konačna rešenja i dalje nisu objavljena.

Ovo je jedan od najvećih i najzagonetnijih događaja u modernoj aviokompaniji i još uvek predstavlja veliku misteriju.