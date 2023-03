JEDNO OD NAJVAŽNIJIH OTKRIĆA - Analize površine Meseca ukazuju na ogromne rezerve vode

Sićušne površine nazvane staklene perle, koje su razbacane po površini Meseca, mogle bi da sadrže milijarde tona vode koju bi astronauti mogli da crpu i koriste u budućim lunarnim misijama, kažu istraživači, prenosi londonski Gardijan.

The discovery of more water on the Moon, stored in tiny glass beads could provide a readily accessible source of water for future missions. https://t.co/7jdCYj3wNc

Smatra se da je ovo otkriće jedno od najvažnijih do sada za svemirske agencije koje su se usredsredile na izgradnju baza na Mesecu, jer ono znači da na Mesecu možda postoji veoma pristupačan izvor ne samo vode, već i vodonika i kiseonika.



A new study using the SOFIA observatory has pieced together the first detailed, wide-area map of water distribution on the Moon. The new map covers about one-quarter of the Earth-facing side of the lunar surface below 60 degrees latitude and extends to the Moon’s South Pole. 1/ pic.twitter.com/1itBrxFaZw