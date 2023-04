STAVILI JAGODU POD MIKROSKOP, PA SE ŠOKIRALI OD PRIZORA: Milioni ljudi se zgrozili

Ukoliko ste gadljivi, možda je bolje da ne gledate snimak koji je postao viralan na mrežama jer ljudi nisu mogli da veruju svojim očima.



Na snimku se vidi kako čovek uzima jagodu, seče je po površini i stavlja na pločicu pod mikroskopom. Onda se na snimku vidi da po jagodi šeta nešto što podseća na grinje.

Ljudi su odmah reagovali na ovaj neprijatan prizor.



"Uopšte vam nije žao ili ovo ne biste objavili", bio je ljut jedan korisnik Tvitera.

Are you having a good day today?



I'm sorry for ruining it by posting this video of a strawberry under a microscope. pic.twitter.com/xQKSG04OYK