SRBI OTKRILI ŠTA SVE VOLE DA ČUVAJU I KOJIH STVARI SE NE ODRIČU - Izazvali pravu BURU NA MREŽAMA: U špajz ne ulazimo, tu samo trpamo...

Često se dogodi da neke stvari ne bacamo jer imaju neku sentimentalu vrednost za nas ili smatramo da bi nam u budućnosti bile od koristi.

Međutim, s vremenom te stvari uglavnom krenu skupljati prašinu, a mi se i dalje držimo ideje da će nam možda jednog dana trebati.

Koliko je takvih stvari, koje su i zbog čega ih čuvamo, zanimalo je jednog korisnika društvene mreže Redit, te je postavio pitanje ostalim korisnicama u sprskom delu sajta, šta je ono što ne bacaju jer se nadaju da će im nekada zatrebati.

"Koje stvari ne bacate jer ‘’možda nekad zatreba’’? Drugim rečima, šta čuvate da vam skuplja prašinu?" postavio je objavu u vidu pitanja. Ispod objave počeli su da se nižu raznorazni komentari.

Usisivač ne radi, ali se čuva

Jedan korisnik dao je opširno objašnjenje kako je to u njegovoj porodici.

"Kod mene u stanu bacam gotovo sve što nema vrednost. Ono što ima vrednost, a ne treba mi, gledam ako mogu da prodam ili da poklonim (pre svega mislim na odeću). Sa druge strane, moj otac čuva kući sledeće: računar iz 2006. godine, kućište, parket iz 1995. godine koji nije upotrebio, brdo starih telefona, Sloboda Čačak usisivač koji, takođe, ne radi. Za sve te stvari govori da mogu da mu zatrebaju"

Drugim korisnicima kako kažu, majke uživaju u nagomilavanju nepotrebnih stvari.

"Majka je ozbiljan hrčak. Čuva kofere koji se raspadaju, kapute njene mame iz 40 i 50ih godina, obuća sva moguća (od njene prababe do mojih patika koje stavim u kesu za đubre, a ona izvadi da nosi po dvorištu kada ode na vikendicu). Burda časopisi za šivenje i slike od cele rodbine (svi njoj sve ostavljaju na čuvanje već 30 godina)", "Moja majka čuva korito u kom me je kupala kao bebu, sve moje sveske i knjige. Inače čuvamo veš mašine, električne i šporete na drva, rasparne šoljice i tacne. U špajz ne ulazimo, tu samo trpamo i guramo", glasili su komentari.

Kesa puna kesa

A bilo je i drugih komentara, koji su donekle uobičajeni za naš narod.

"Kese naravno, nijedan dom nije celovit bez velike kese pune manjih kesa!", "Nasumične papire, skoro sam izbacila dve kese za đubre sa raznim ugovorima, isteklim garancijama, uputstvima, izveštajima lekara", "Čuvam sve sveske, knjige, skripte iz kojih sam učila, papire na kojima sam pisala. Imam kompletnu kolekciju od predškolskog zaključno sa fakultetom", "Pocepane gaće, koristim ih za čišćenje poda, prozora i drugih stvari", "Rasparanu odeću koja se ne moze sašiti, joj sto volin skupljat te komade", "Alat i sve što ide uz to, od raznih šrafova pa do nekih stvari kojima ne znam ni ime. Uz to, kablovi, nemam pojma čemu služe, ali... možda mi nekada nešto od tih kablova zatreba", pisali su mnogi korisnici.

Jednog je iz situacija u prošlosti naučio važnu lekciju, te sada čuva sve ono što misli da će mu zatrebati.

"Račune... Par puta mi zatrebali. Jednom čak došli izvršitelji u popis pošto nismo prigovorili na predlog na izvršenje koje nikad nismo primili. Lepo i uredno pokažem račune stare 3 ili 4 godine. Ljudi se prekstiše i odoše. Advokat poverioca se zeznuo pa pustio izvršenje protiv pogrešnog čoveka", napisao je jedan korisnik.

Tu je bilo i onih koji su mnogo puta zažalili zašto su bacili neke stvari.

"Imam komšu hoardera, blaga er**cija kad mu dam nešto što bih inače bacio. A nije da nije u pravu, x puta se desilo da mi nešto ipak zatreba, pa idemo u šupu kod njega da tražimo to nešto što sam mu dao", glasio je komentar mladića.