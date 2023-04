OVO JE PROFIL LIČNOSTI LJUDI KOJI NASEDAJU NA PREVARE VRAČARA I PROROKA: Oni najlakše upadaju u mrežu PREVARANATA

Većina ljudi i dalje nije imuna na traženje usluga skidanja crne magije. Mnogi vode svoj život i donose odluke na osnovu toga šta su im rekle vračare, kaže psiholog Dragica Mihajlović.

Vidovnjaci i vračare prate trendove, pa su se preselili na društvene mreže i tamo vrbuju svoje žrtve. A pod njihov uticaj padaju, nezavisno od uzrasta, pola i stepena obrazovanja, uglavnom emocionalno nerazvijene osobe, koje su po prirodi pasivne i nesigurne.

- Interesantno je da većina ljudi kod nas i dalje nije imuna na traženje usluga skidanja crne magije. Čak i najinteligentniji ljudi vode svoj život i donose odluke na osnovu toga šta su im rekli vidovnjaci i vračare. To, dakle, nema veze sa obrazovanjem ili zanimanjem. Tim verovanjima sklonije su osobe koje imaju spoljašnji lokus kontrole, koje imaju karakter koji je sklon tome i koje su se tokom vaspitanja susretale s tim i koje generalno imaju neka iskustva iz prošlosti koja su im to nešto potvrdila, bar tako misle. Ono što je bitno jeste emocionalna inteligencija, to su osobe koje nisu baš razvijene na tom polju. To su pasivne, nesigurne osobe koje, kad se nađu pred nekim problemom, misle da njegovo rešavanje zavisi više od spoljašnjih faktora, a ne samo od njih. To su ljudi koji inače sami teško donose odluke, misle da inače ništa ne mogu sami i treba im maltene neka podrška za sve - kaže za Kurir psiholog Dragica Mihajlović.

Najpogodnije žrtve su oni kojima treba nada.

- Mladi ljudi se susreću sa mnogo emocija, često su anksiozni i ne znaju kako da se nose sa tim emocijama i problemima koji su njima strašni. Neki se, ne znajući to da reše, okreću vidovnjacima i vračarama jer u njima traže nadu. Misle da imaju oslonac u nekome drugom ko će da im pomogne, jer nemaju iskustva iz prošlosti i misle da će im baš ta neutralna osoba rešiti problem i dati dobar savet. Vidovnjaci su dostupni i na Tiktoku. Čula sam da tamo naplaćuju 2.000 dinara da im, na primer, srednjoškolac pošalje nekoliko pitanja i oni odgovore - kaže naša sagovornica.

Prepodobni, paraskeve, moćni... Prevaranti evoluirali, nude nemoguće Prevaranti se u Srbiji slobodno oglašavaju na društvenim mrežama, imaju svoje veb-sajtove, gde nude usluge proricanja budućnosti, uklanjanja crne magije, izlečenja od najtežih bolesti, vraćanja partnera. Neretko to rade i "pod okriljem pravoslavlja", kaljajući ugled SPC. Za sebe kažu da su "moćni", "prepodobni", "Svete Marije", "paraskeve", "vidovite"...

To je tek ulazak u vrtlog prevaranata, koji nastavljaju da im otimaju pare jer su im vrlo pogodna meta.

- Prevaranti su zapravo odlični psiholozi. Oni dobro poznaju ljude. Ranije su psiholozi radili istraživanja na raznim kategorijama društva, pa i na nekim uspešnim ljudima i studentima. Davali su im testove ličnosti i kasnije su dolazili sa rezultatima i rekli da je to baš njihov profil, a zapravo su svi dobijali isti rezultat, isti profil. Pitali su ih koliko se rezultat slaže sa njima i više od 2/3 je odgovaralo da je apsolutno tačno. To se desilo jer postoje generalni profili ličnosti u kojima se svako može prepoznati. Upravo se time služe i vračare i vidovnjaci - ističe Mihajlovićeva: - Oni se bave generalnim stvarima i opisuju situacije i teme u kojima se svako može prepoznati. Uvek na to nadodaju osobu koja im želi nešto loše i slično. Tako krene uvlačenje u mrežu, svako može da se uhvati. A posle se priča samo produbljuje.

