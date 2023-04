PRE NEGO ŠTO UMRU SVI IZGOVARAJU OVE REČENICE: Doktori otkrivaju zbog čega se ljudi NAJVIŠE KAJU pred sam kraj svog života

Doktorka Mina Čang iz San Franciska koja radi na odeljenju za palijativno zbrinjavanje, otkrila je šta najčešće čuje od pacijenata koji su na samrti.

"Ponekad kažu nešto poput: "Spreman sam" ili "Ne kajem se". Često se njihove poslednje reči odnose na njihove najmilije. Čujemo reči kao što su: "Hvala ti", "Volim te", "Opraštam ti", "Molim te, oprosti mi" ili "Zbogom"", ističe dr Čang.

Mada je najčešća rečenica koju ona čuje - "Ne kajem se".

Sa druge strane, medicinska sestra iz Los Anđelesa, Džuli Mekfeden, ističe da su stariji ljudi ti koji se najviše kaju jer su uzimali život zdravo za gotovo. Njen zadatak je da takvim pacijentima koliko je to moguće umanji patnju i da se pobrine za njihove emocionalne i duhovne potrebe na kraju života.

Njeno iskustvo je da ljudi najčešće pre smrti izgovore prosto "Volim te", te da često dozivaju roditelje, koji su uglavnom već odavno mrtvi. "Mnogi ljudi misle da je to kao u filmovima - da ljudi kažu dramatičnu poslednju izjavu, nešto zbog čega su oduvek žalili ili tajnu koju su oduvek želeli svima da obelodane. Nije baš tako. U svakodnevnom razgovoru sa ljudima koji umiru oni stavljaju do znanja koliko nisu cenili svoje zdravlje. Mnoge stvari uzimamo zdravo za gotovo - to što možemo da jedemo, gutamo, hodamo, živimo bez bola. Mnogi ljudi kažu kako to nisu cenili, a voleli bi da jesu", priča ova bolničarka.

Dragana Jovanović, Natalitet, Umiranje, Mortalitet, Bela KugaDžuli se osvrnula na još jedno uobičajenu temu koja se umirućima mota po glavi - mnogi žale jer nisu umeli ili hteli da pokažu svoja osećanja voljenima. "Ako je neko bio u velikoj svađi, pita se zašto se ranije nisu pomirili, zašto ranije nisu pokušali da izglade stvari. Žale to što su čekali tako dugo da se ponovo povežu sa nekim ljudima do kojih im je stalo", priča ona.

"Većina ljudi ne kaže ništa u svom poslednjem trenutku, ali ako kaže, obično je to "Volim te". Ili kažu "U redu je", kao da teše nekog drugog, ili nešto poput "Spreman sam". Mnogi izgovore i imena svojih roditelja, ili će reći "mama" ili "tata" ili ime svog supružnika. Ako kažu nešto tik pred smrt, to je obično kratko i tiho. Teško je pričati u tim trenucima", dodala je.

Doktorka palijativnog zbrinjavanja dr Simran Malhotra ističe da ono što pacijent kaže u poslednjim trenucima zavisi od toga koliko godina ima: "Moji stariji pacijenti često kažu stvari poput "Smiren sam" ili "Imao sam dobar život", dok oni mlađi uglavnom kažu kako nisu spremni da umru".

