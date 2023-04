Uzrok spirale bilo je oslobađanje goriva iz rakete SpaceX koja je oko tri sata ranije lansirana iz Кalifornije.

Ponekad rakete imaju dodatno gorivo koje treba baciti, objašnjava astrofizičar Don Hampton sa Geofizičkog instituta na Univerzitetu Aljaske Ferbanks.

- Кada dođu dovoljno visoko u atmosferu, gorivo se pretvara u led. A ako je mesto pražnjenja obasjano suncem, dok ga gledate iz mraka na zemlji, videćete veliki oblak, ponekad u obliku spirale - objašnjava profesor Hampton.

Iako to nije baš uobičajen prizor, Hempton kaže da je nešto slično video već tri puta.

Pojavu spiralnog oblaka zabeležila je kamera Geofizičkog zavoda, a snimak je ubrzo postao viralan.

- Nakon što smo objavili snimak, na internetu je nastala prava bura - rekao je Hempton.

Odd spiral appears amid northern lights in Alaska night sky ("excess fuel that had been released from a SpaceX rocket" is a ridiculous explanation)...HAARP? Alien Craft? Time Portal?#HAARP #Alaska #Spiral #AuroraBorealis #NorthernLights #NorthPole #Arctic #BlueSpiral #Aurora pic.twitter.com/RjfsNG9xVt