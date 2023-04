JEZIVO NAUČNO OTKRIĆE! Herkulanum prošao gore nego Pompeja - Lava dezintegrisala ljude, pronađeno 300 skeleta i stakleni mozak (FOTO)

Nakon erupcije Vezuva 79. godine n.e., znamo da je zajedno sa Pompejom razoren i Herkulanum, kao i još par manjih mesta u Napuljskom zalivu. Međutim, i nakon nekoliko decenija izučavanja grada koji je prema legendi osnovao Herkul, naučnici nisu znali mnogo o poslednjim trenucima života u njemu.

Prilikom iskopavanja Herkulanuma u kućama nije otkriveno mnogo toga o ljudskim žrtvama, a jedini veći dokaz o katastrofi koja ih je zadesila je otkriven u skladištima na obali - iskopano više od 300 kostura stanovnika, koji su pokušali da spasu svoje živote čekajući brodove da ih izbave od užasa.

Gde su svi nestali?

