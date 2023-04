LJUDI ŠIROM SVETA DELE SLIKE I KRSTE SE! OVAJ pas je isti SNUPI - Crne uši, nosić i pogled koji RAZORUŽAVA! ISTOPIĆETE SE (FOTO+VIDEO)

Mini šipadudli Bejli je prava senzacija na društvenim mrežama jer neverovatno podseća na Snupija, vernog prijatelja Čarlija Brauna.

Neverovatno sladak izraz lica jednogodišnjeg Bejlija privukao je pažnju mnogih ljubitelja životinja na društvenim mrežama. Profil ovog američkog šteneta na Instagramu u samo nekoliko dana je zapratio više od 145.000 pratilaca.

Bejlijev brzi uspon do slave podstakao je Instagram nalog Doodle Dogs Club koji je podelio njegovu fotografiju pored slike Pinatsovog crtanog lika Snupija.

U objavi stoji:

"Upoznajte Bejlija. On je mešanac šipadudli i minijaturne pudle, savršena stvarna verzija našeg omiljenog psa iz crtanog filma, Snupija."

Ovu objavu su komentarisali preko sedam hiljada korisnika za samo tri dana od objavljivanja. Mini šipadudli su rezultat ukrštanja starog engleskog ovčara sa minijaturnom pudlom. Obe rase su poznate po svojoj druželjubivosti i razigranosti.

Minijaturna sorta obično naraste do visine od oko pola metra i može težiti do 18 kilograma. Bigl, rasa Snupija, je manjeg rasta i obično naraste do 33-38 centimetara, navodi se u članku objavljenom na People.

Autor: