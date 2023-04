Britanac Pol Templer imao je 28 godina i bio turistički vodič u Zimbabveu dok jednog dana nije imao "loš dan" na poslu.

Tog 9. marta 1996. godine je saznao da kolega koji vodi kanu safari niz reku Zambezi ima malariju, a Templer je pristao da preuzme njegovu grupu od desetak ljudi podeljenih u kajake.

Tokom spusta niz Zambezi na bezbednoj udaljenosti prošli su pored desetina nilskih konja, stanovnika četvrte najveće afričke reke, međutim, neplanirano se desilo da se jedan kanu odvoji od grupe i približi opasnoj životinji.

Vodena grdosija katapultirala je kanu i jednog turistu što je pokrenulo haos na reci. Struja ga je nosila u usta mame nilskog konja.

- Znao sam da moram brzo da ga izvučem... Veslao sam ka njemu, polako se približavao, kad sam video ogroman bočni talas koji dolazi ka meni. Ako ste ikada gledali stare filmove u kojima se torpedo približava brodu to je bilo tako. Znao sam da je u pitanju ili nilski konj ili ogroman krokodil - prisetio se Templer za CNN Travel.

Dodaje da je u trenutku kada je pružio ruku čoveku u reci voda između njih eruptirala i nastao je mrak. Usledila je noćna mora.



- Moj svet je postao taman i neobično tih. Od struka nadole mogao sam da osetim vodu. Mogao sam da osetim da sam mokar i u reci. Od struka nagore bilo je drugačije. Bilo je toplo. Nije bilo mokro kao da sam u reci, ali nije bilo ni suvo. Osećao sam strašan pritisak na donji deo leđa. Pokušao sam da se okrenem, ali nisam uspeo - ispričao je Britanac.

Dodaje da mu je trebalo nekoliko sekundi da shvati gde se nalazi i šta mu se desilo.

- Shvatio sam da se do struka nalazim u ustima nilskog konja - ispričao je Templer.

Imajući u vidu da nilski konj može da naraste do pet metara u dužinu i bude težak do četiri tone ne čudi to da odrasla osoba može da stane u njegova usta i grlo. Usta može da otvori pod uglom do 150 stepeni, a najstrašnija stvar su zubi čiji oštri očnjaci mogu da budu dugački do pola metra. Ugriz nilskog konja je tri puta snažniji od ugriza lava tako da vodena grdosija u jednom potezu može da prepolovi ljudsko telo.

Pol je zapao u grlo nilskog konja, međutim, životinja ga je ispljunula, nakon čega je Pol nastavio da pliva. Dok je pokušavao da dopliva do čoveka kojeg je krenuo da ga spasava ponovo je osetio pritisak. Ovaj put noge su mu bile zarobljene u ustima nilskog konja, a ruke slobodne, međutim, ispljunut je i drugi put.

Treći put je bio i najgori.

Nilski konj je izronio iz vode i uhvatio ga bočno zaranjajući svako malo pod vodu kako bi onesposobio svoju žrtvu. Ovaj put Templer ne bi preživeo da se nije pojavio jedan od vodiča u kanuu i uspeo da ga spasi rizikujući sopstveni život.

Povrede ruku i nogu su bile višestruke i probijena pluća. U narednih nekoliko meseci usledilo je više ozbiljnih operacija, a lekari u jednom trenutku nisu bili sigurni da će uspeti da mu spasu ruke i noge. Jednu ruku su, ipak, morali da mu amputiraju.

Telo muškarca kojeg je pokušavao da spase pronađeno je tri dana kasnije.

Na sebi nije imao tragove napada životinja pa se veruje da se udavio. Posle svega što mu se dogodilo ovaj bivši safari vodič kaže da nilski konji nisu previše opasni po ljude - ako ih ostavite na miru neće vas dirati.

- Nilski konji ne love ljude. Ne približavajte im se. Ne vole kada ih uznemiravaju, a po prirodi nisu predatori. Ne približavajte se njihovim stazama, a ako baš želite da ih vidite uzmite dvogled. Kada vam vodič kaže da ostanete u vozilu - ostanite u vozilu - objasnio je vodič.

