POZNATA SRPSKA MENEKENKA JE POTOMAK NIKOLE TESLE, ali nije jedina žena koja je sa čuvenim naučnikom u srodstvu

Slađana Tesla, naša proslavljena manekenka, često intrigira javnost zbog svog slavnog prezimena. Naime, jedan od najcenjenijih naučnika u istoriji i, svakako, najpoznatiji Srbin Nikola Tesla je njen dalji deda-stric.

Slađana smatra da sa svojim pretkom ima mnogo sličnosti, a uvek sitiče kao je veoma ponosna na svoje prezime.

- Mnogi mi kažu da na Nikolu imam karakterne crte lica – koščato lice, nepravilan profil, prodoran pogled. Visoka sam i nisam krupne građe. S druge strane, od dede se razlikujem po interesovanjima. Oduvek sam bila društvenjak. Odlično su mi išli strani jezici, a zanimala me je i istorija umetnosti. Međutim, pre nekoliko godina počela sam da se interesujem za metafiziku i tada sam pomislila: "Evo ga Tesla u meni!" On se, kao i ja sada, tokom života bavio onim duhovnim u čoveku. Smatram da je, isto kao i ja, verovao da ljudi nisu ni svesni svoje snage i šta su sve sposobni da urade. Važno je da razmišljamo pozitivno jer svi smo mi magneti koji privlače svoju stvarnost - istakla je ona jednom prilikom za "Hello".

Potomk najpoznatijeg srpskog naučnika Nikole Tesle krajem prošlog i početkom ovog veka bila jedna od naših najuspešnijih manekenki. Iako su to bila veoma burna za Srbiju, uspela je, čak, da izgradi i inostranu karijeru.

Ono što je Slađanu izdvajalo su neverovatne oči i i beskrajna harizma i šarm, zahvaljujući kojima je ostvarila saradnju s modnim kućama Vivijen Vestvud i Valentino.

Posle bogate manekenske karijere počela je da radi kao modna koreografkinja, kasting direktorka i producentkinja. Kako ljubav prema poziranju nikada nije prestala, povremeno se vraćala svom prvobitnom poslu, pa je tako pre nekoliko godina postala zaštitno lice italijanskog brenda nakita Sefora Farinači i njeno lepo lice krasilo Rim.

NAJBLIŽI TESLIN ŽIVI ROĐAK

Smatra se da je Jelena Mandić (31) najbliži živi srodnik naučniku od velikog svetskog značaja Nikoli Tesli i, svakako, najpoznatijem Srbinu. Naime, Teslin ujak je njen čukundeda. Ona živi u Čikagu, a često posećuje Srbiju, kako bi istraživala našu kulturu. Izuzetno se ponosi se svojim poreklom i trudi se da sazna što više o svom pretku.

- Ovde su ljudi mnogo opušteniji nego u Americi. Druže se, ljubazni su i nisu toliko opterećeni poslom. Mnogo mi se sviđa Beograd, i rado bih ostala ovde. Žao mi je što Amerikanci ne pridaju mnogo značaja Teslinim dostignućima, i što nisu svesni činjenice da ništa od ovog danas ne bi imali da nije bilo njega. Pokušala sam da objasnim ljudima koliko je Tesla bio značajan i da smo u srodstvu, ali ta činjenica tamo ne menja mnogo stvari - priča Mandićeva.

I objašnjava kako joj je Nikola Tesla, zapravo, rod.

- Majka Nikole Tesle imala je sedmoro braće i sestara. Jedan od njih je bio Trivan koji je moj čukundeda . Ponosna sam na svoje poreklo, trudim se svakog dana da istražim nešto novo o njemu, i celog života ću to raditi - zaključuje Jelena.

