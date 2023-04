KOMARCI OBOŽAVAJU LJUDE SA OVOM KRVNOM GRUPOM! Evo i zašto!

Komarci neke ljude zaista "obožavaju", a istraživači iz američkog udruženja za kontrolu ovih insekata to su i naučno obrazložili

- Nema sumnje da su pojedinci komarcima privlačniji zbog hemikalija koje izlučuju, kao i zbog njihove posebne kožne flore - kaže američki entomolog Džozef M. Konlon za Tajm.

Sa svojim timom on je izvdojio četiri grupe ljudi kojima komarci ne mogu da odole - trudnice, sportiste i one koji vežbaju, osobe koje vole da popiju po koju čašicu i one sa nultom krvnom grupom.

Zašto trudnice

Komarce privlači ugljen-dioksid koji ljudi proizvode dok dišu. Imaju posebne receptore kojima ga prepoznaju u okolini, a trudnice za četvrtinu više izdišu ugljen-dioksid od ostalih žena, posebno u poslednja tri meseca.

Zašto sportisti

Komarci su posebno agresivni ako osete nekoga ko je upravo trčao, vežbao ili se bavio nekom drugom fizičkom aktivnošću. Privlače ih mlečne kiseline koje se tad pojačano proizvode u mišićima, a koje se izlučuju kroz znoj, kao i toplota tela.

Zašto ljubitelji "kapljice"

Više nezavisnih studija sa eksperimentima od Afrike do Japana pokazale su da su muškarci koji su ispijali pivo komarcima bili privlačniji zalogaj od onih koji su pili vodu. Stručnjaci smatraju da se to događa zato što alkohol podiže temperaturu tela, a oni vole toplotu.

Zašto oni s krvnom grupom "0"

Ljudi s ovom krvnom grupom imaju sklonost da luče određene mirise koji su, na osnovu istraživanja, komarcima veoma atraktivni. Verovatnoća da će komarci u gomili pogoditi baš njih je čak 80 odsto, ali uprkos tome, oni imaju najmanje šanse da obole od najsmrtonosnijeg oblika malarije, bolesti koju prenose upravo komarci. Njih, inače, najmanje privlače osobe s krvnom grupom "A" - kaže Konlon. On je otkrio da genetičari trenutno istražuju koji geni utiču na to da sam organizam luči repelente, odnosno da ima odbranu od napada komaraca.

