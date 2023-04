NAJVEĆA TAJNA POZNATE SRPSKE TVRĐAVE! Smatra se da se u lagumima ispod srednjovekovne prestonice nalazi BLAGO PROKLETE JERINE!

Srednjovekovna prestonica srpskog vladara Đurđa Brankovića, dvor despota i Grkinje Irine Kantakuzin, prozvane Prokleta Jerina, i danas, pet vekova nakon što ga je teškim kulukom podigao narod, krije misterije.

Jedna od najvećih je legenda o blagu despotice, poznate pod imenom prokleta Jerina. Po predanju ono se nalazi negde u lagumima ispod utvrđenja. Smatra se da su lagumi puni zlata sklonjenog pred najezdom Turaka, koje su lovci na blago vekovima pokušavali da nađu.

- Jerinina istorijska ličnost stavljena je u drugi plan, ona je postala mitološka ličnost. Kao što postoje priče da je prokleta, tako postoje i priče o njenom blagu - rekao je arheolog Dejan Radovanović.

Arheološka istraživanja su skupa, i do sada je istražena tek petina Velikog grada Smederevske tvrđave, i to uglavnom jugoistočni ugao. No, ipak se zna da su Brankovići bili jedna od najbogatijih porodica u ovom delu sveta i u srpskoj istoriji, te ni ne čudi da mnogi smatraju da se njihovo blago još uvek nalazi u gradu u kom su stolovali.

Međutim, arheolozima se ne poklapa jedna logična činjenica.

- Kad je palo Smederevo pod Turke, Đurađ i Jerina su pobegli preko Dunava. Nije bilo logično da blago sakriju ovde, gde se možda neće ni vratiti. Logično je bilo da pobegnu sa blago - pretpostavlja arheolog.

Takođe, činjenica koja budi sumnju o postojanju blaga je i ta što grobovi despota Đurđa i Jerine nikada nisu nađeni. Prema hrišćanskim običajima, vladari se nisu sahranjivali s mnogo nakita ili sa blagom, tako da bi njihovom pronalazaču teško doneli basnoslovno bogatstvo.

- Priča o grobu despota Đurđa mnogo je interesantnija od priče o Jerininom blagu.Narod raspreda legende, a one su zanimljive jer imaju savremene modifikacije, i one koje se šire u današnje vreme posebno su zanimljive za turističke vodiče - ističe arheolog Dejan Radovanović.

Ipak, ni arheolozi ne odbacuju potpuno mitove.

- Mi, sa strane struke, na terenu, kad tražimo lokalitete, zaista uzimamo ozbiljno i najbesmislenije priče, jer u svima njima bude poneko zrnce istine - kaže arheolog.

Dok ljudi očekuju ćup, kovčeg i gomilu nakita, do sada je u Tvrđavi pronađen samo par zlatnih minđuša pre četiri godine, kao i jedna minđuša pre pola veka.

Tokom restauracije Malog grada 1968. godine, otkrivena je jedna minđuša optočena biserima, smaragdom i rubinom, koja se danas čuva u Muzeju. Njena vrednost je neprocenjiva.

- Veruje se da je pripadala nekoj od dve kćerke despota Đurđa Brankovića, Kantakuzini, odnosno Katarini, ili Mari. Veoma je moguće da je bila i nakit despotice Jerine - kaže direktorka Muzeja Tatjana Gačpar.

Ko je prava vlasnica zauvek će ostati tajna, kao i misao o tome gde se nalazi druga minđuša. Mali grad arheološki je istražen, ali šta se krije ispod Velikog grada, još je tajna, što dokazuje iskopavanje zlatnog nakita iz 14. veka. Tokom 2012. godine urađena je konzervacija i prezentacija sakralnog kompleksa iz 10. veka, kada su arheolozi došli do vrednog otkrića, skeleta ženske osobe sa zlatnim minđušama.

Minđuše su teške po 2,35 grama svaka. Osim grba dvoglavog orla, naušnice imaju monogram M. P. A., što su inicijali Marije Paleolog, druge žene Stefana Dečanskog.

Zbog senzacionalnog otkrića, arheolozi i javnost godinama su čekali vesti iz Arheološkog instituta.

- Prema antropološkim analizama, reč je o ženskoj osobi visine oko 150 centimetara, starosti od 70 do 75 godina kada je umrla - priča direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Veruje se da je skelet star 500-600 godina, a naušnice datiraju s kraja 14. veka. Pronalazak naušnica je vrlo dragocen, jer su, u odnosu na druge poznate, najkvalitetnije izrade.

- Ovde su dospele verovatno zahvaljujući uglednoj Vizantijki sa dvora. Sigurno je iz dinastije Paleologa, nema sumnje u to. Posle pada Carigrada, možda je došla ovde, ali to je više neka romansirana nego arheološka priča - govori o poreklu vlasnice minđuša Dejan Radovanović.

Još se traga i za ostacima Blagoveštenske crkve u kojoj su pohranjene mošti Svetog Luke. Za ostacima Sabornog hrama koji su Turci porušili posle 1460. godine tragali su stručnjaci iz Nemačke koji su obavili geomagnetno snimanje Velikog grada. Na osnovu satelitskog snimka, na Arheološkom institutu u Frankfurtu izrađena je mapa koja je trebalo da otkrije ostatke predmeta i objekata na dubini do tri metra. Međutim, arheolozi su bili loše sreće.

