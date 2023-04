Južnokorejski predsednik ostavio Bajdena bez teksta: Uzeo mikrofon i zapevao čuveni američki hit

Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol oduševio je predsednika Džoa Bajdena i publiku na državnoj večeri u Beloj kući u sredu uveče tako što je zapevao.

Događaj je uključivao brojne muzičke performanse, kao što su zvezde Brodveja Norm Luis, Lea Salonga i Džesika Vosk koje su izvodile "Somewhere" iz "Priče sa zapadne strane".

Takođe su pevali Don Meklinov hit iz 1971. godine "American Pie".

Unexpected moment at the state dinner when the president of South Korea sings “American Pie.” pic.twitter.com/Dus6BiBU9E