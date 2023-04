OVE STVARI NIKAKO NEMOJTE KUPOVATI NA BRODU: Devojka koja je putovala kruzerima širom sveta, otkriva KAKO RADNICI ZARAĐUJU NA VAMA

Krstarenje kruzerom postalo je mnogo povoljnije u poslednjih par godina, te se više ne smatra preteranim luksuzom. Ovaj vid odmora pruža drugačiji način uživanja, gde je dovoljno da se spakujete i uživate na vodi, kao u luksuznom hotelu. Nijedno drugo putovanje ne nudi putniku ovoliko destinacija i pogodnost da se samo jednom raspakuje.

Ljudi koji su jednom doživeli takvo iskustvo vrlo rado dele svoja zapažanja. Tako Mišel Gliksman u jednom od svojih članaka za Insajder opisuje šta je tokom svih tih krastarenja naučila.

Kao neko ko često praktikuje taj vid odmora, primetila je da predmeti sa broda nisu vredni da izdvojite dodatnu sumu novca i da zaposleni mogu dobro da zarade na vama, a ovo je spisak stvari:

Lekovi

Na kruzerima se često mogu dobiti lekovi bez recepta, ali su mnogo jeftiniji u lokalnim apotekama. Na većini krstarenja prodaje se niz lekova bez recepta, ali ćete verovatno platiti više za njih na brodu, nego u vašoj apoteci. Zbog toga ona nosi svoje pilule za bolove, poput glavobolje. Ona savetuje i da sve lekove spakujete u originalno pakovanje.

Paketi pića

Cena pića može brzo da se poveća kada se izležavate pored bazena na brodu, pijuckate pina-koladu i obrćete nekoliko tura. All inclusive paketi pića mogu imati smisla za one koji ne žele da brinu o tome koliki će im biti račun za šankom. Ako je to slučaj, ona savetuje da ga kupite pre nego što se ukrcate, jer onog trenutka kada kročite na brod, cene obično rastu.

Pre nego što kupite paket, shvatite koliko pića pijete svaki dan. Često se to ne isplati, posebno ako ste stalno van broda i istražujete tokom lučkih dana.

Aukcije

Brodske aukcije umetnosti mogu biti zabavne, ali nemojte srljati dok dobro ne istražite o čemu se radi, savetuje Tako Mišel.

- Volim umetnost i uživala sam dok sam išla na aukcije na brodovima. Čak sam i kupila neke umetnine davno. Međutim sada se samo divim izloženim komadima i kupujem samo ako mi nešto baš zapadne za oko.

Obično nemam dovoljno jaku Internet vezu da pogledam umetnike i dobijem poštenu procenu pre kupovine dela, i ne želim da provedem sate svog putovanja pokušavajući da ga pronađem.

Kupite umetnost ako volite i zadovoljni ste cenom, ali nemojte to da radite da biste zaradili od toga - kaže ona.

Voda

Umesto da trošite novac na vodu, ponosite svoje flaše za višekratnu upotrebu. Važno je da ostanete hidrirani kada putujete. Neka krstarenja nude pakete vode, gde možete naručiti više boca po određenoj ceni. Preporučuje da uštedite nešto novca tako što ćete doneti svoju flašu za vodu i napuniti je u restoranima na brodu i bifeima pored bazena.

Kozmetičke usluge

Većina brodova na kojima sam bila ima salone. Iako se čini da je lepo raditi manikir ili pedikir, ne želim da to vreme provedem propuštajući aktivnosti ili iskustva. Osim toga, otkrila sam da neki saloni na brodu naplaćuju dvostruko ili trostruko više od onih kod kuće.

Spa usluge

Gliksman nikada ne kupuje spa proizvode koji se prodaju na krstarenju. Ako želite da vam masaža pomogne da se opustite, samo napred, kaže ona. Možda ćete čak naići na bolje ponude od onih koje su navedene ako rezervišete tretman kada je brod u luci. Osoblje će pokušati da vam proda spa proizvode tokom ili nakon tretmana.

Nakit i satovi

Kupite komad nakita ili sat ako vam se sviđa. Međutim, otkrila je da su cene često mnogo više na brodovima, čak i ako prodavnice na brodu koje ih prodaju nude posebne ponude. Ako ćete kupiti skup nakit, istražite i uverite se da kvalitet predmeta ispunjava vaša očekivanja.