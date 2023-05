DEDA KOJI JE GLEDAO KAKO MU KASAPE UNUKA, A NIJE HTEO PRSTOM DA MRDNE: Bio je milijarder i izazvao je jezivo prokletstvo... (FOTO)

Čuveni milijarder i naftni tajkun Džon Pol Geti proglašen je najgorim čovekom na svetu zbog svojih postupaka koje mnogi ne mogu da shvate. Naime, veruje se da veće cicije od njega nije bilo, a svojim najužim članovima porodice odbijao je da pomogne čak i onda kad su bili u najvećim mukama.

Milijarderska porodica Geti danas ima desetine članova, od kojih svi nose svoje traume i tragedije, a mnogi veruju da iza svega stoji stara kletva.

Bogatstvo porodice Geti danas iznosi oko 22 milijarde dolara i mnogi bi dali sve da mogu da budu makar i najmanje važan njen član, ali nije malo onih koji veruju da kod Getijevih nije sve tako idilično. Naime, godinama kruži priča da ovu porodicu prati staro prokletstvo.

Oilman, Entrepreneur, Jean Paul Getty (1892-1976). Once the world's wealthiest man pictured here circa 1970's at his home Sutton place, Surrey, England. RIP Mr Getty. pic.twitter.com/CSpc0Tu906

Poslednja "žrtva kletve" bio je Džon Gilbert Geti, koji je u 53. godini pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi krajem 2020. godine. Iza sebe je ostavio ćerku Ajvi i braću Bilija i Pitera, a ova smrt obavijena je velom tajni.

Džon Gilbert bio je dugokosi, tetovirani unuk naftnog magnata Džona Pola Getija i naslednik bogatstva od 5 milijardi dolara, a preminuo je u 52. godini, samo dva meseca nakon majčine smrti i pet godina nakon bolne smrti svog starijeg brata Endrjua.

Endrju Geti je pronađen mrtav 31. marta 2015. u svom domu u Beverli Hilsu, a pronašla ga je njegova bivša devojka, golog od struka, okruženog lokvom krvi. Bolest srca i upotreba droga navode se kao uzrok smrti.

Nije bilo škrtijeg čovka od njega

Iako je od porodice Geti napravio ovo što je danas, Džon Pol Geti važio je za neverovatno škrtog čoveka, a tokom jednog intervjua čak je rekao: 'Nikad nikome ne dajem novac, to je loše i pogrešno'.

Ni nakon smrti nije svoje prazne milijarde prepustio porodici pa čak ni bolesnom unuku, već je sve prepustio nekoliko udruženja od kojih je deo posvećen njegovom omiljenom hobiju – prikupljanju umetnina.

U trenutku smrti 1976. godine bio je 'težak' sa šest milijardi dolara, što je prema današnjoj vrednosti čak 21 milijarda.

#OnThisDay Dec 15 in 1973, John Paul Getty III is found alive at a gas station outside of Naples, Italy, more than four months after he was kidnapped. #OTD pic.twitter.com/IJ3eUal7nz