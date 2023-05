BIO JE OPSEDNUT BROJEVIMA 3,6 I 9: Mislili su da je Tesla običan FANATIK, a onda je rešena neverovatna MISTERIJA

Nikola Tesla je bio genijalni pronalazač i naučnik koji je napravio revoluciju u svetu električne energije. Nazivali su ga sanjarom, rugali se njegovim idejama, ali vreme je sve postavilo na svoje mesto.

Čvrsto je verovao da smrt ne postoji, dok je na svet gledo potpuno drugim očima menjajući stvarnost uz pomoć svesti.

Njegovi doprinosi su imali ogroman uticaj na naš savremeni svet, ali postoji jedan element njegovog života koji je dugo zbunjivao istraživače: njegova opsesija brojevima 3, 6 i 9. Ova tri broja se pojavljuju tokom njegovih istraživanja i pronalazaka, često na mestima gde se najmanje očekuju.

Mnogi usu pokušavali da dođu do odgovora na pitanje zbog čega opsesija baš ovim brojevima. Ova tri broja imala su poseban duhovni i matematički značaj za njega.

Teslin pronalazak motora naizmenične struje (AC) i električnog sistema 1887. godine bio je revolucionarni proboj koji je omogućio veću efikasnost prenosa električne energije nego ikada ranije. Godine 1893. demonstrirao je prvi od svojih polifaznih sistema naizmenične struje na Svetskom sajmu, pokazujući njegov potencijal za napajanje kuća i preduzeća.

Ovi događaji su označili ne samo ključni trenutak za električnu energiju, već i za samog Nikolu Teslu — možda je u ovom trenutku počela da se oblikuje njegova fascinacija brojevima 3, 6 i 9. Iako ne možemo znati šta je inspirisalo njegovu opsesiju ovim brojevima, jasno je da su oni igrali važnu ulogu u njegovom životu i istraživanju.

Zanimljivo je da je Tesla često koristio višestruke napone od 9 volti kada je izvodio eksperimente — broj 9 je možda bio indikacija rezonancije ili harmonije; nešto za šta je Tesla verovao da je neophodno za razumevanje kretanja energije. Takođe je često kombinovao brojeve 3 i 6 zajedno kada je sprovodio eksperimente - kombinacija za koju se smatra da predstavlja materiju (3) koja se susreće sa duhom (6).

Objašnjenje tri broja

Opsesija Nikole Tesle brojevima 3, 6 i 9 je dugogodišnja. Tokom svog života koristio je ove brojeve da predstavi različite koncepte u svom radu. Na primer, koristio ih je da simbolizuje tri komponente sistema: ulaz, obradu i izlaz; šest koraka neophodnih za završetak bilo kog projekta: planiranje, organizovanje, popunjavanje osoblja, vođenje, kontrola i praćenje; i devet planeta u našem solarnom sistemu.

Teslino interesovanje za matematiku navelo ga je da istražuje matematičke jednačine vezane za prenos energije kao što su rezonancija, harmonici i modulacija frekvencije. On je teoretisao da ako se može razumeti korelacija između ovih jednačina, onda bi one mogle da kontrolišu ili repliciraju određene energije ili frekvencije koje bi mogle imati primenu u mnogim industrijama, od komunikacionih sistema do medicinskih tehnologija.

Pored svog matematičkog značaja, Tesla je sa ovim brojevima povezao i duhovni značaj. Verovao je da kada se pravilno iskoriste, imaju potencijal isceljenja i za ljude i za mašine zbog svoje sposobnosti da upravljaju energijom na impresivan način. Razumevanjem kako ova energija funkcioniše na kvantnom nivou Tesla je mislio da je moguće da ljudi iskoriste njenu moć na duhovnom nivou, kao i naučno.

Bez obzira na to šta je za njega lično ili profesionalno značila fascinacija Nikole Tesle brojevima 3, 6 i 9, jasno je da su oni igrali važnu ulogu u njegovom istraživanju i nasleđu kroz istoriju – toliko da i danas nastavljamo da istražujemo njihov značaj kroz naučno eksperimentisanje.

Spekulacije o tome zašto je Tesla bio toliko opsednut ova tri broja

Nikola Tesla je naizgled bio opsednut brojevima 3, 6 i 9, a postoji mnogo mogućih objašnjenja zašto su ga toliko privukli. Za početak, ovi brojevi su možda za njega imali duhovni značaj. U numerologiji, koja je drevni oblik proricanja zasnovanog na moći brojeva, 3, 6 i 9 predstavljaju duhovni rast. Pored toga, u kineskoj filozofiji, 3 je povezano sa energijom, dok 6 predstavlja harmoniju, a 9 simbolizuje intelektualnu snagu. Ova kombinacija atributa mogla bi da objasni zašto je Tesla bio toliko odan brojevima.

Takođe je moguće da su ovi brojevi za njega imali emocionalni značaj. Na primer, Tesla je možda sebe video u broju 3 – rođen je tokom grmljavine 10. jula 1856. (1 + 8 + 5 + 6 = 20; 2 + 0 = 2; 2 + 0 = 2), simbolizujući ambiciju i kreativnost – dok je 6 predstavljalo očev naporan rad (radio je kao sveštenik), a 9 je predstavljalo domišljatost njegove majke (izmislila je kućne aparate).

Alternativno, ova tri broja su jednostavno mogla biti povezana sa njegovim matematičkim uverenjima – verovao je da bi razumevanje korelacije između matematičkih jednačina u vezi sa prenosom energije moglo da revolucioniše tehnologiju – ili su možda bili povezani sa zlatnim presekom koji se često koristi u inspirisanim prirodom, dizajni kao što su spirale i talasi.