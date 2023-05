ZBOG VERE U HRISTA MUČENI SU I UBIJENI: Vernici obeležavaju Svete apostole Jasona i Sosipatera i devicu Kerkiru

Sveti apostoli Jason i Sosipater i devica Kerkira su hrišćanski svetitelji. Prva dvojica spadaju u Sedamdeset apostola, a devica Kerkira je bila ćerka nekoga cara sa ostrva Krfa. Jasona i Sosipatra spominje apostol Pavle (Rim. 16, 21) i naziva ih svojim rođacima. Jason je bio rodom iz Tarsa kao i sam apostol Pavle, a Sosipater iz Ahaje.

Prvi je postavljen od Pavla za episkopa Tarsijskog a drugi za episkopa Ikonijskog. Putujući i propovedajući Jevanđelje ova dva apostola su stigla i na ostrvo Krf, gde su uspeli da sagrade crkvu u ime svetog Stefana prvomučenika i da pridobiju neke nevernike za crkvu. Prema hrišćanskom predanju, car toga ostrva ih je bacio u tamnicu, gde je bilo zatvoreno 7 razbojnika: Satornije, Jakishol, Faustijan, Januarije, Marsalije, Efrasije i Mamije.

Ovu sedmoricu apostoli su preveli u hrišćanstvo. Čuvši za to, car je, prema predanju, naredio da se ta sedmorica umore smrću u vreloj smoli.

Kada je po tom car istjazavao apostole, kći njegova devica Kerkira je gledala sa prozora njihove muke, pa saznavši zbog čega ih muče, i sama se oglasila hrišćankom i razdala sav svoe nakit siromasima.

Car se razgnevio na svoju ćerku, i zatvorio je u naročitu tamnicu, pa pošto nije uspeo da je time odvrati od Hrista, naredio je da zapale tamnicu. U hrišćanskoj tradiciji se pominje da je tamnica je izgorela, ali da je Kerkira ostala živa. Videći to čudo mnogi se narod krstio.

Razjareni car je tada naredio da mu kćer privežu za drvo i strelama je ubiju. Oni koji su poverovali u Hrista pobegli su od cara na obližnje ostrvo i skrili se. Car je pošao lađom da ih pohvata, međutim lađa je potonula u more i on je poginuo. Novi car je primio Hrišćanstvo, krstio se i dobio ime Sevastijan. Jason i Sosipater su slobodno propovedali Jevanđelje i utvrđivali Crkvu na Krfu do duboke starosti. Preminuli su na Krfu.

Srpska pravoslavna crkva slavi ih 28. aprila po crkvenom, a 11. maja po gregorijanskom kalendaru.

