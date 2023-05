DESILO SE NEDAVNO NA OSTROGU: Priča koja će vas naučiti da nikad nikog ne osuđujete

Za Svetog Vasilija Ostroškog se kaže da je jedini svetac koji ne prašta - ako mu se zamerite, teško ćete se iskupiti. Međutim, postoji niz priča koje svedoče o velikim moćima ovog svetitelja.

Besede oca Gojka Perovića prenosili smo nekoliko puta, ali ova priča, njegovo lično iskustvo nateraće vas da nikad nikoga ne osuđujete.

Otac Gojko Perović, koji stoji pored ćivota Svetog Vasilija Ostroškog priča kako je jednog dana u manastir ušao jedan momak sa limenkom soka. Otac Gojko se prenerazio i nije mogao da veruje da je neko na sveto mesto došao sa limnekom soka:

"... Ali, kažem sebi - 'ajde, neću ništa da mu pričam; 'ajde da sad ne pravimo svađu... pa, ako baš krene onu limenku da stavi, Bože oprosti, na ćivot - onda ću da reagujem.

On ide s onom limenkom, dolazi do mene... e sad, pazite - ja mu ne pričam ništa, ali u sebi govorim sledeće stvari:

"Magarče jedan, je l' im'o iko da te nauči kako se ulazi u crkvu?! Pa, je li moguće da ne znaš da ne treba ta limenka da se unosi kod mošti Svetog Vasilija?! Pa, đe ti je pamet!? Jesi li glup, jesi li lud...", ja to sve u sebi govorim o tome momku.

On je prišao... e, da li je on sad osjetio šta mu ja pričam u svome srcu, okrenuo se i kaže:

"Oče, je li vruće?"

Ja kažem: "Pa, jest"...

Kaže on: "Evo malo soka da se osvježite."

Eto kako srce radi, kako duša radi... a sve ti se čini ti to radiš iz najveće pobožnosti: on je grešnik, on nosi limenku, ja sam sveštenik, ja ga osuđujem - i to s pravom! Pogledajte kako može čovek da se prevari!

U suštini, Hristos kaže: "Ne sudite, da vam se ne sudi." Nemojte nikoga da osuđujete.""

