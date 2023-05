BEOGRAĐANINU NA SVADBI IZ KUTIJE NESTALO NEKOLIKO KOVERTI SA 900 EVRA - Evo u koga je mladoženja posumnjao

"Umesto da nam taj dan dan ostane u sećanju kao jedan od najlepših dana u životu, zbog ovoga što se desilo i supruzi i meni je ostao gorak ukus u ustima", rekao je D.P. (35) iz Beograda, nakon što mu je, kako tvrdi na sopstvenoj svadbi navodno ukradeno nekoliko koverti u vrednosti od 900 evra.

Naime, D.P (35) i njegova supruga J.D.P (33) ostali su zatečeni i razočarani kada su jutro nakon svadbe održane u jednom beogradskom lokalu, shvatili da u kutiji za darove, fali par čestitki, i to od njima najdražih ljudi - kumova i najboljih prijatelja, piše Blic.

Kako je objasnio D.P, svadbu su pravili u jednom od lokala na području Beograda, i kada bi ga neko pitao, imao bi samo reči hvale za sam provod i sam restoran, ipak, navodni nestanak novca pokvario je sam utisak svega.

"Sve je bilo idealno, kao što smo i zamislili. Pozvali smo oko 170 nama bliskih gostiju. Posle venčanja u crkvi, uputili smo se u taj restoran gde nas je oko 16 časova čekao matičar. Supruga i ja smo kao mladenci dobili apartman, što je inače i praksa, gde smo mogli da odmorimo, pripremimo se za slavlje u sali", počeo je priču D.P.

Jedan potez skupo ih je koštao

Ipak, jedan pogrešan potez, skupo ih je koštao. Naime, pre prvog plesa, D.P i njegova supruga odlučili su da kutiju sa kovertama stave upravo u taj apartman, smatrajući da je to najbezbednije mesto da smeste novac.

Ne sumnjajući u svoje goste, ovaj par, želeo je ipak da se zaštiti od drugih nepoznatih ljudi koji su boravili u drugim salama istog lokala. Takođe, kako tvrdi D.P. dobili su i zeleno svetlo od šefa sale, da ključ od apartmana ima jedino on sam, te da ne brinu za samu bezbednost svega onoga što se u apartmanu nalazi.

"Uzeo sam kutiju sa kovertama i ušao u apartman. Čovek sam koji pamti detalje, te znam da sam kutiju postavio na stolici u ćošku zbog neke bezbednosti da je što dalje od vrata. Da napomenem da nisam pio, jer sam želeo da taj dan bude najlepši, da ga zapamtim kako treba a i da se posvetim svojim gostima, dakle, znam gde sam kutiju ostavio", bio je jasan D.P.

Ključ kod šefa sale - kobna greška

Nakon što ga je šef sale uporno ubeđivao da kopija ključa od apartmana ne postoji i da mora da ostane kod njega D.P. je na trenutak zahtevao da ipak on sam dobije ključ, međutim, kako kaže, popustio je i ostavio ga da bude u rukama šefa sale.

Što će se kasnije, po njegovim tvrdnjama, pokazati kao kobna greška.

"Supruga i ja smo kako to obično biva na samom početku slavlja, plesali svoj prvi ples. Nakon plesa i nakon nekih 45 minuta od moje poslednje posete apartmana, ja sam ponovo otišao do njega kako bih ostavio još neke koverte, jer su neki gosti stigli kasnije. Kada sam ušao, odmah sam primetio da kutija nije onakva kakvu sam je ostavio. Poklopac uopšte nije bio na mestu na kom je prvobitno bio. Ali pomislio sam da je možda supruga ulazila da ostavi još neke koverte pa je u brzini otvorila... Ostavio sam te koverte, vratio se u salu i slavio, rekoh 'ajde neću da razmišljam o glupostima, jednom se ženim", ispričao je D.P.

Slavlje je teklo baš onako kako je ovaj par i zamišljao, te je, kako je došlo vreme za plaćanje, želevši da pokažu poštovanje zbog usluge koja je bila na nivou, ovaj par vlasnika restorana i častio.

"Kako se bližilo kraju, i kako je bilo vreme za plaćanje, ja sam vlasniku restorana platio sve u kešu i rešio da ga častim određenom sumom. Niko od nas nije mogao da posumnja u nešto. Čak nas je vlasnik svuda hvalio tog dana kako smo se u svemu složili i nismo pravili probleme", rekao je D.P. koji je objasnio da je za samo plaćanje podigao novac u banci, ne želeći da se bavi poklonima i kovertima istu noć, nego da će jednostavno kovertu otvoriti sa suprugom kod kuće.

Međutim, ujutru nakon svadbe, supruga i on otvorili su kutiju, a kada su videli o čemu se radi, ostali su šokirani.

"Nakon svadbe smo stigli kući kasno, rekoh ženi da je bolje da kutiju otvorimo ujutru, što smo i uradili. Međutim kada smo videli da fale 4 koverte, samo smo se pogledali i znali da nas je neko pokrao. Jer to su bili pokloni od naših kumova i njene najbolje drugarice. To su bile da kažem "masne" koverte, objasnio je D.P za Blic.

"Propao sam u zemlju od sramote"

Pre nego što su se odlučili za sledeći korak - policiju, ovaj par želeo je u potpunosti da bude siguran da nije neki nesporazum i da nije neko od kumova ili drugih prijatelja napravio šalu na njihov račun.

"Tog dana zvao sam svoje kumove i prijatelje, zamislite to, propao sam u zemlju od sramote kada sam morao da ih pitam koliko su tačno stavili u kovertu i koje su to novčanice bile. Recimo neko je dao dve novčanice od 100 evra, nego par novčanica od 50€, sve sam morao da znam zbog policije" - priznao je D.P.

Ubrzo zatim, otišao je i do samog lokala, gde je zatekao vlasnika, šefa sale i druge radnike. Nakon što im je objasnio u kakvoj situaciji se našao, tvrdi da nije naišao na razumevanje. Pritom, šef sale je tog dana promenio priču o istoriji ključa.

"Kada sam predočio sve vlasniku, naravno tvrdio je da ništa ne zna o tome, svaljivao krivicu na moje prijatelje i nudio mi 200 evra ako će to da me uteši. Naravno nisam uzeo... Onda je šef sale odjednom odlučio da progovori te rekao da u apartman niko nije ulazio sem njegove žene koja je u nekom trenutku želela da ga očisti. Tu mi je delom sve bilo jasno. Ja ga pitam 'čekaj bre brate pa ti reče u taj apartman ne ulazi niko sem nas i da ključ nema niko sem tebe, kakva sad žena', na šta je on odgovorio da ga ipak daje ženi zbog čišćenja. Onda je dodao da je zbog nekog posla ključ čak morao da ostavi i na recepciju. Bio sam totalno zbunjen, jer mi njegova priča nije pila vodu", objasnio je D.P koji je dodao da se sreo i sa ženom šefa kuhinje, za koju tvrdi da nije bila iznenađena njegovom pričom, jer ju je mimika lica navodno, odavala da zna nešto više o tome.

Kada su u pitanju same kamere, D.P. je rekao da sama svečana sala poseduje kamere, ipak u apartmanu nisu instalirane.

Na kraju slučaj ipak prijavili policiji

Nakon negodovanja pristunih u restoranu, D.P je sa suprugom odlučio da slučaj prijavi policiji, uz čiju pomoć veruje da će isterati pravdu.

Na pitanje da li sumnja u još neku osobu, možda gosta, rodbinu, rekao je sledeće:

"Verujte mi da ne. Prosto znam da niko sa slavlja ne bi to uradio. Biram svoje prijatelje i sve ih znam više od 10-15 godina. Ma neki bi mi više pomogli nego najrođeniji. Glupo je da u nekog uperim prst, ali su mu šef kuhinje i njegova žena sumnjivi, a možda je i sam vlasnik umešan", zaključio je D.P dodavši da je i njemu krivo zbog cele situacije, jer kako je objasnio, nema zamerke na sam restoran u vidu usluge i njihovog odnosa prema gostima. Međutim, nemila situacija koja se desila pokvarila je ceo doživljaj.

"Ne bismo nikakvu izjavu za sad davali"

Zbog cele situacije, Blic je stupio u kontakt radnicima restorana u dva navrata. U prvom pozivu, rečeno je da se osoblje mora konsultovati pre nego išta izjave. U drugom pozivu rekli su sledeće:

"Ne bismo mi nikakvu izjavu za sada davali, policija je bila, ona je upoznata...ipak neka se sve to utvrdi da se tako i desilo, pa ćemo videti dalje. A i da vam kažem, mladoženji je tu noć nađen novčanik na ulici, tako da... hm, ima tu svega još nerazjašnjenog", glasio je odgovor osoblja beogradskog restorana.