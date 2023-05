ZAŠTO SRBI VARAJU SVOJE ŽENE? U čak 90 posto slučajeva OVO JE GLAVNI RAZLOG!

Evo šta kažu ljudi u Srbiji na temu prevare, zbog čega se žene odluče na ovakav korak a zbog čega muškarci.

Prevara ne poznaje pol jer podjednako varaju i muškarci i žene. Ipak ima ljudi koji smatraju da razlozi i uzroci leže u nekim karateristikama polova ali da li je to zapravo tako?

Prema nekima muškarci varaju jednostavno jer im se pružila prilika za to, dok se žene sa druge strane upuste u tako nešto samo onda kada se ne osećaju voljeno, cenjeno ili shvaćeno, piše Zadovoljna.rs

Svakako razlozi su individualni ali donosimo vam neke odgovore na ovu temu od strane naših sugrađana, pa da procenite sami kakvo mišljenje vlada u Srbiji:

"Žene jer traže vraga, a muškarci isto!"

„Muškarci da se dokažu kao mačo muškarci, a žene jer su nezadovoljne u braku.“

„Muškarci varaju jer žene hoće. Žene varaju jer muškarci neće.“

„Varaju jer se većina njih oženila i udala bez ljubavi, ušli su u zajednicu iz nekog interesa ili nekog drugog razloga. U većini brakova ne postoji ni ljubavi, a samim tim ni poštovanja i varanjem misle da mogu da popune tu prazninu u duši…ali greše, jako greše.“

„Samo nesigurne osobe varaju.“

„Pa zbog seksa valjda?“

„Jer ne vole! Skupa su ili zbog dece ili neke koristi! Ko voli i zadovoljan je u braku taj ne vara!“

„Nikad nisam ni pomislio da prevarim ženu, no mogu da shvatim one koji to rade. Ljudska priroda je takva, poligamna i to nije neprirodno.“

Čini se da je Mladen najbolje objasnio zašto se i žene i muškarci upuštaju u prevaru: „Tako hoće. Jednostavno hoće, a razlog je nebitan.“

„Ne varaju svi. Po meni varaju slabi ljudi ( tj neformirane osobe bez obzira na godine i pol) koji nemaju hrabrosti napustiti osobu koju varaju. A u stvari su sebe prevarili i žive u zabludi. Ko jednom prevari i ne prizna sebi grešku, pomisli da je ispravno to što radi dok ne dođe do zida, onda bude kasno za sve. Svi greše ali budi čovek priznaj svoj greh, pa šta bude.“

„Tako im se hoće u oba slučaja. Muškarcima i te kako raste ego kad prevare u bilo kom smislu. Dok žene koje su zauzete i to urade ili su emotivno neispunjene ili zaljubljene u tog drugog partnera.“

„Žene varaju zbog drugih muškaraca, a muškarci zbog drugih žena. Svakako, u 90% slučajeva to rade neispunjene i nezadovoljne svojim životima osobe. 21. vek je, ako želite da budete sa nekim drugim, bar budite fer prema osobi sa kojom ste.“

„Muškarci da se dokažu i pobegnu od obaveza; žene zato sto su nezadovoljne i nesrećne!“

„Varaju jer su nezrele osobe, moral srozan, takve osobe nisu ni vredne da se pominju. Ko prevari jednom, u stanju je to i da ponovi.“

