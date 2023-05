BLISKI SUSRET SA ASTEROIDOM - Nebesko telo veličine aviona sutra proleće pored Zemlje

Iz američke agencije navode da će sutra pored Zemlje proći i asteroid JD4, koji je skoro iste veličine kao 2023 JK, i da će promašiti planetu za skoro dvostruku udaljenost.

NASA says an asteroid named 2023 JK is roughly the size of a commercial jet. Or, as The Jerusalem Post measures it, the length of 18 adult male Pacific walruses, laying in a row, heads and tusks down. It is to pass about a million miles from Earth. https://t.co/xpnQadaIR7

Tokom vikenda će blizu Zemlje proći još tri asteroida - plavi mermer veličine autobusa, JL2 veličine aviona i JK HG11 prečnika sedam metara, koji će se približiti planeti na 4,5 miliona kilometara.

Prolazak JK 2023 može biti veoma opasan u poređenju sa drugim plutajućim stenama, ali čovečanstvo ne bi trebalo da menja svoje planove za vikend.

Want to help us find asteroids? A new @DoNASAScience project lets you do that from anywhere in the world. Help scientists go through images to identify which specks of light are real space rocks and which are false detections: https://t.co/srTvXgtiQ1 pic.twitter.com/59RyMQ0wiL