Počinje letnja sezona u Budvi: Šta vas čeka na otvaranju 2. i 3. juna?

Početak letnje turističke sezone u Budvi obeležiće internacionalni dvodnevni program, spoj umetnosti i najlepšeg ambijenta, događaj koji povezuje muziku, ples, modu i fotografiju i nudi doživljaj za pamćenje.

Svetska muzička senzacija, italijanski operski trio Il Volo nastupiće 3. juna na trgu ispred Starog grada, dok će iste večeri, koncert održati i virtuozi na svojim instrumentima, Miloš Karadaglić i Ksenija Sidorova. Dan pre, 2. juna, biće organizovana izložba umetničkih fotografija austalijske umetnice Đovane Arjafare (Giovanna Aryafara) pod nazivom „Vanishing Tribes of the Omo“, modni spektakl Amato Kotur (Amato Couture), kabare show i after party – nastup DJ-a Laolu iz Švajcarske.

Grupu Il Volo čine bariton Đanluka Đinoble (Gianluca Ginoble) i tenori Pjero Barone (Piero Barone) i Injacio Bosketo (Ignazio Boschetto), a svoju muziku opisuju kao „poperu“. Nakon pobede na muzičkom festivalu „Sanremo 2015“ predstavljali su Italiju na takmičenju za pesmu Evrovizije iste godine i zauzeli visoko treće mesto. Od tada, njihova muzička karijera kreće uzlaznom putanjom i nastupe održavaju pred desetinama hiljada posetilaca širom sveta, a sada prvi put stižu i u Crnu Goru.

Planetarno poznati gitarista, Miloš Karadaglić iz Crne Gore i Ksenija Sidorova, letonska harmonikašica, oboje diplomci Kraljevske muzičke akademije u Londonu, uspešno sarađuju godinama i veoma se raduju koncertu u Budvi i prilici da budu deo svečanog otvaranja letnje turističke sezone.

Prvi dizajnerski brend iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je stekao zavidnu međunarodnu reputaciju, Amato Couture, čije su modele nosili članovi kraljevskih porodica, supermodeli Hajdi Klum i Tajra Benks, ali i zvezde poput Bijonse, Kejti Peri, Dženifer Lopez, Šakire, predstaviće svoju kolekciju ispred zidina Starog grada 2. juna. Modna revija i izložba umetničkih fotografija „Vanishing Tribes of the Omo“ umetnice koja je tokom više od 40 godina svoje karijere izlagala radove na svim kontinentima, Giovanna Aryafara, organizuje se u saradnji sa modnim časopisom Fashion Mood.

Ceremonija otvaranja sezone pretenduje da postane najznačajniji događaj u godišnjem kalendaru manifestacija Turističke organizacije opštine Budva i Opštine Budva koji će u periodu predsezone, početkom juna, privlačiti veliki broj pretežno inostranih gostiju, jačati imidž i razvijati turistički proizvod destinacije. Ove godine, drugi put zaredom, dvodnevnim programom koji je namenjen publici iz cele Evrope, Budva otvara, po svemu sudeći, jednu od najuspešnijih letnjih turističkih sezona.

Ubrzo nakon otvaranja sezone, sledi još jedan festival internacionalnog karaktera. Različiti umetnički žanrovi poput baleta, opere, koncerta, umetničke izložbe, predstave i stručnih predavanja biće sastavni deo programa prvog Jadranskog festivala igre koji će se održati u periodu od 9. do 27. juna unutar budvanskog Starog grada.

